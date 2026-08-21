El Gobierno sondeó al rey para hacer una llamada a Mohamed VI tras la crisis migratoria de Ceuta

Los detalles El contacto aún no se ha producido porque la Casa Real interpreta que, en este momento, un contacto de ese tipo podría malinterpretarse por la opinión pública.

El Gobierno español consideró la posibilidad de que el rey Felipe VI llamara al rey de Marruecos, Mohamed VI, para tratar la crisis migratoria en Ceuta ocurrida el 30 y 31 de julio. Según fuentes del Ejecutivo, esta opción fue canalizada a través de un ministro, pero aún no se ha concretado. La Casa Real está a la espera de la evolución de los acontecimientos y considera tanto la llamada como una posible visita oficial a Ceuta. Aunque el presidente Pedro Sánchez no ha solicitado la llamada, un miembro del Ejecutivo lo habría sugerido. El objetivo es evitar una crisis diplomática con Marruecos y destacar las buenas relaciones bilaterales. La Casa Real valora que la llamada se realice solo cuando sea útil y con consenso gubernamental. Respecto a una visita a Ceuta, el Gobierno es cauto para evitar tensiones con Marruecos, recordando la crisis diplomática de 2007 tras la visita de Juan Carlos I.

El Gobierno sondeó la posibilidad de que Felipe VI hiciera una llamada al rey de Marruecos, Mohamed VI, para abordar la crisis migratoria acontecida en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. Una opción que, según detallan fuentes del Ejecutivo a 'El País', se canalizó a través de un ministro y, "de momento", no se ha producido.

No obstante, esas mismas fuentes detallan que la Casa Real está a la espera de la evolución de los acontecimientos durante los próximos días y se mantiene abierta tanto la opción de la llamada al monarca marroquí o, incluso, de una visita oficial a la ciudad autónoma, un territorio que Felipe VI aún no ha pisado durante su reinado.

Aunque el jefe del Estado y Pedro Sánchez han hablado en varias ocasiones sobre la crisis migratoria y humanitaria que afecta a Ceuta desde hace 22 días, el presidente del Gobierno aún no habría pedido al monarca esta llamada, aunque sí lo habría hecho un miembro de su Ejecutivo, que habría trasladado a los máximos responsables de la Casa Real la idea de que una conversación "motu propio" para "darle las gracias" por la actuación de Marruecos en los días siguientes a la avalancha migratoria podría "ayudar".

Este movimiento iría en la línea de lo que ha hecho Moncloa en todo momento desde el 30 de julio, tratando de evitar una crisis diplomática con Marruecos y destacando las buenas relaciones con el país vecino. De esta forma, el Ejecutivo ha evitado responsabilizar a Rabat de las más de 140 muertes que se produjeron durante la entrada en Ceuta y de la pasividad policial.

Según las fuentes citadas por 'El País', esa llamada de Felipe VI a Mohamed VI no se ha producido porque la Casa Real interpreta que, en este momento, un contacto de ese tipo podría malinterpretarse por la opinión pública.

Sin embargo, en Zarzuela valoran que en los próximos días se pueda realizar esa llamada, pero recalcan que se hará solo cuando sea "útil y razonable" y cuente con el consenso del Gobierno, según 'El País'. No obstante, fuentes de la Casa Real trasladan a laSexta que no van a hacer comentarios al respecto de esos posibles contactos con el rey de Marruecos.

Respecto a la posibilidad de que Felipe VI visite Ceuta, el Gobierno es especialmente cauto. Aunque consideran que sería un gesto importante con la población ceutí, temen que despierte irritación en Marruecos, como ya sucedió en 2007, la última visita de un rey a la ciudad autónoma, cuando el viaje de Juan Carlo I y la reina Sofía despertó una crisis diplomática con Marruecos en la que tuvo que intervenir el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

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