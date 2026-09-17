Así acabó el Madrid de Aguirre y M.Á.R con el doctor Montes: de defender la eutanasia a los tribunales acusado de matar pacientes

Los detalles La Audiencia Provincial de Madrid confirmó el archivo de la causa. No hubo condena por homicidio ni por eutanasia de unos 400 pacientes. Montes pasó años defendiendo su nombre, hasta que murió en 2018.

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso está acusando a Alberto Martos, el cirujano que destapó la manipulación en las listas de espera del hospital Gregorio Marañón. Esta situación recuerda al caso del doctor Luis Montes, quien fue coordinador de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés. En 2005, bajo el Gobierno de Esperanza Aguirre, Montes fue acusado falsamente de aplicar la eutanasia a 400 enfermos. Aunque la justicia archivó el caso en 2008, el daño a su reputación fue irreversible. Montes continuó defendiendo el derecho a una muerte digna hasta su fallecimiento en 2018, dejando una huella imborrable.

Acusar al denunciante. Esto es lo que está haciendo el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso con Alberto Martos, el cirujano que ha destapado la manipulación en las listas de espera del hospital público y universitario Gregorio Marañón. La realidad, es que no es la primera vez que vemos un caso así. ¿Recuerdan al doctor Luis Montes?

Fue coordinador de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés, también en la Comunidad de Madrid. La misma que en 2005 lo llevó a los tribunales tras dos denuncias falsas que le acusaban de aplicar la eutanasia a 400 enfermos.

Por aquel entonces, Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha del expresidente José María Aznar y ahora de Ayuso, llamó 'nazi' al doctor Montes. Tres años después, el popular tuvo que indemnizarle.

Hay vidas que cambian en un instante y la de Luis Montes cambió cuando su nombre dejó de estar ligado a la medicina para empezar a copar titulares.

En el hospital madrileño Severo Ochoa de Leganés

Era médico anestesista y responsable de Urgencias del hospital madrileño Severo Ochoa de Leganés. También defendía públicamente el derecho de los pacientes a decidir sobre el final de su vida.

En marzo de 2005, bajo el Gobierno de Esperanza Aguirre, una denuncia anónima llevó a la Consejería de Sanidad a investigar las sedaciones practicadas en el hospital. Se llegó a hablar de 400 posibles homicidios.

Montes fue apartado de su puesto y aquel médico que defendía una muerte digna pasó a ser señalado públicamente como responsable de la muerte de sus pacientes. La polémica trascendió al hospital y movilizó a compañeros y ciudadanos que salieron a defenderle al grito de: "¡Montes, amigo, Madrid está contigo!". "Fue la mayor agresión a la profesión médica que yo he conocido por parte de un político".

En 2008 llegó la respuesta de la justicia. La Audiencia Provincial de Madrid confirmó el archivo de la causa. No hubo condena por homicidio ni por eutanasia, pero esto no podía borrar los titulares y Montes pasó años defendiendo algo que para él lo era todo: su nombre.

Convirtió aquello en una lucha y siguió defendiendo hasta el final el derecho a morir dignamente. Luis Montes murió en 2018. La justicia había archivado el caso diez años antes, pero su nombre ya había quedado marcado.

Porque hay acusaciones que se archivan, pero nunca terminan de desaparecer.

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