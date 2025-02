El mundo lanza un 'no' rotundo al plan de limpieza étnica de Trump y Netanyahu en Gaza

El político más poderoso del mundo respalda el supremacismo del presidente del gobierno más ultra de la historia de Israel, Benjamín Netanyahu. Curioso cómo la palabra 'Riviera' puede en realidad ocultar una apuesta decidida por la limpieza étnica. Y mientras, el mensaje del mundo es claro: no a Donald Trump. No a su respaldo al supremacismo de Benjamín Netanyahu, no a su deshumanización de los gazatíes y no a que Estados Unidos tome el control de la Franja y lo convierta en un destino turístico para desmemoriados.

El 'no' a ese plan de Trump para reconvertir Gaza en una especie de ciudad de vacaciones empieza allí mismo en Gaza. El presidente de la autoridad palestina, Mahmud Abbas, ha mostrado este miércoles, en una reunión con el rey de Jordanía, su firme rechazo a que sea Washington quien se haga cargo de la Franja. Pero quienes hay que escuchar primero es a los gazatíes. A los que Israel ha arrasado sus tierras y sus casas. Su mensaje debe escucharse hoy en todo el mundo y ellos no se van a ir de ahí

El presidente de Estados Unidos pretende borrar las atrocidades de Israel en la franja y convertir esos cerca de 400 kilómetros cuadrados en la 'Riviera de Oriente Medio'. Su mensaje para los gazatíes que han sobrevivido es echarlos, expulsarlos y Quitarles su tierra para empujarlos a Egipto y Jordania. Y allí mismo, sobre los 47.552 cadáveres, llenarlo de hoteles, apartamentos, restaurantes y quizá un casino. Su relato está tan lejos de la realidad que esta tarde ha dicho desde el despacho oval que a todo el mundo le gusta su plan.

Todo el mundo contra Trump y Netanyahu

Un plan que ya ha recibido sus primeras respuestas. La primera de ellas la de los países vecinos de Gaza que dicen no, no a que los gazatíes sean expulsados de sus tierras. Egipto en la frontera sur se niega en rotundo, al igual que Jordania, el otro país al que Trump quiere enviar a los Gazatíes.

Pero hay más que rechazan ese plan despreciable: Turquía, Irán y Arabia Saudí. Más posturas en esa línea. Europa es verdad que todavía no se ha pronunciado, pero recordemos que lo que la Unión Europea defiende es la solución de dos estados. Sí han sido rotundos Francia y Alemania: no, de ninguna manera al plan de Trump. Tampoco lo quieren Reino Unido, China, Rusia y Australia.

Y otro no claro el de la ONU. Además, llega con un importante recordatorio que Trump debería apuntarse, o que alguien se lo apunte: está prohibida cualquier deportación o traslado de personas desde un territorio ocupado. Desde la ONU hablan de "complicidad" con el genocidio que Israel está llevando a cabo en Gaza.

España dice 'no' a Trump

Por su parte, España también ha dicho no a la delirante idea de Trump. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, rechaza los planes del presidente estadounidense, Donald Trump, de expulsar a los palestinos de la franja de Gaza y tomar control de ese territorio, y añadió que "los gazatíes tienen que saber que España les va a apoyar".

"Gaza es la tierra de los palestinos gazatíes, deben seguir en Gaza porque Gaza es parte del futuro Estado palestino por el que España apuesta", afirma el ministro español, en respuesta a la afirmación de Trump de que Estados Unidos "tomará el control" de Gaza a largo plazo y expulsará a los palestinos de su territorio y reasentarlos permanentemente en otros países.

Albares precisa que el futuro Estado palestino, que el Gobierno español respalda, "tiene que convivir y coexistir"con el Estado de Israel, garantizando su paz y seguridad, y recordó como ejemplo del apoyo del Ejecutivo español a Gaza que ya está entrando la ayuda humanitaria española en la franja.

Son mayoría los que dicen no al plan de Trump, pero hay quien dice sí. Obviamente los suyos. Marco Rubio, el jefe de la diplomacia internacional de Estados Unidos, en sus redes sociales ha aplaudido la ocurrencia de su presidente, para "hacer Gaza bella de nuevo". Los suyos dicen sí, y pocos más. A nivel internacional Zimbabue, apoya a Trump y cómo no Israel. Qué va a decir Netanyahu después de haber dicho que Trump es el presidente estadounidenses que más amistad ha mostrado con Israel.