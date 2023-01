El Movimiento Imperial Ruso (MIR, por sus siglas), un grupo supremacista y radical ruso, podría estar detrás de las seis cartas bomba enviadas a España entre noviembre y diciembre en 2022. Una de ellas, incluso, causó un herido en la embajada ucraniana en Madrid. Así lo ha apuntado una nueva investigación publicada por el diario estadounidense 'The New York Times'. No obstante, laSexta ha podido saber que la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional no tiene indicios de esa línea de investigación; esto es, de que el MIR esté detrás de los ataques y las cartas con explosivos.

¿Qué es el Movimiento Imperial Ruso? Esta agrupación fue creada en 2002 en San Petersburgo y aboga por la restauración del régimen zarista y el supremacismo blanco.

En 2020, Estados Unidos calificó al MIR como organización terrorista. Es la primera vez que la Casa Blanca ha catalogado con esta etiqueta a un grupo supremacista blanco.

Según investigaciones estadounidenses, este grupo tiene su sede en San Petersburgo, donde tienen sus campamentos en los que preparan los ataques urbanos y rurales, y se llevan a cabo formaciones en el uso de armas tácticas y el combate cuerpo a cuerpo.

En España, existen vínculos entre esta organización con otras de origen ultraderechista. Según apunta el diario estadounidense, tratan de unir lazos con otras fuerzas supremacistas de Europa y Estados Unidos. De hecho, las autoridades estadounidenses advirtieron al Ministerio de Interior español de que uno de sus líderes, Stanislav Shevchuk, residía en Barcelona mientras sus bienes eran embargados en EEUU.

Varios funcionarios estadounidenses creen que el grupo imperialista recibía órdenes de la inteligencia rusa. Y habrían sido ellos, los servicios secretos del Kremlin, quienes ordenaron el envío de las cartas, según el 'New York Times'. El objetivo principal de los ataques era demostrar que Rusia puede llevar a cabo acciones terroristas en territorio de la OTAN, organización que está ayudando a Ucrania en la guerra.

¿Qué acciones ha realizado este grupo fuera de Rusia? El Movimiento Imperial Ruso lleva años enviando combatientes a Ucrania y, además, han atentado en algunos puntos de Europa.

Aparte de las cartas con explosivos, este grupo terrorista también ha colaborado con agrupaciones ultranacionalistas europeas en dos atentados contra refugiados cometidos en Suecia en 2016 y 2017. Uno de sus líderes, Anatoly Udodov, fue arrestado en el aeropuerto Estocolmo. Fue culpado por enviar neonazis suecos a Rusia para recibir entrenamiento militar y, al regresar, atentar contra los refugiados.

¿Quién es su líder? Desde 2015, su líder es el ultraderechista Stanislav Vorobyev.

Nacido en Leningrado, este fiscal es un creyente de la rama más radical del cristianismo ortodoxo. Tras pasar por varias organizaciones ultraderechistas regionales rusas, como la rama regional de Leningrado del movimiento social-patriótico 'Derzhava', se afilió al Movimiento Imperial Ruso. En 2015 fue designado como su líder.