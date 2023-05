La coronación de Carlos III en Reino Unido ya tiene menú para su celebración y en él no se encuentra la famosa sopa Windsor que tanto ha calado en la sociedad inglesa a lo largo de la historia. Este sabroso primer plato ha sido el deseo culinario de muchas personas a lo largo de los años y es bien sabido por los ingleses que se consume mucho por la clase alta, en concreto por la realeza. No obstante, esto parece ser un mito muy enraizado en la conciencia de sociedad británica, según se indica en el libro 'Lost Food in England', del famoso historiador culinario Glyn Hughes.

Multitud de libros de cocina, programas de televisión y chefs profesionales se han referido a la sopa Windsor como un plato histórico y parte de la conciencia popular de los ingleses. Se trata de un entrante caliente hecho con carne y al que se le añaden algunas verduras que ha sido, según cuentan, la elección popular de muchos reyes y reinas de Inglaterra. Sin embargo, parece que esta relación entre la sopa y la Familia Real británica tiene más de invención que de realidad.

Hughes afirma en su libro que la aopa Windsor nunca ha sido el primer plato preferido de los monarcas, sino que no es más que un mito. Asegura que este plato ni se menciona en los libros de cocina más notables de Inglaterra, como el 'Modern Cookery for Private Families' o la obra 'The Book of House Management' de Isabela Beeton, y tampoco se encuentra en ninguna ficción o enciclopedia de su tiempo.

"Nada, absolutamente nada, ha causado más controversia en este proyecto que saber con exactitud los orígenes de la sopa Windsor", escribió Hughes en su obra sobre los platos típicos ingleses, según recoge la británica BBC. El historiador argumenta que esta sopa no tiene ningún pedigrí aristocrático. El supuesto apogeo de esa sopa que se creía cocinada con vino de Madeira (Portugal) y cortes de bistec de calidad andaluza probablemente nunca existió. Es más, la sopa Windsor es, en palabras de Hughes, una invención gastronómica más cercana a nuestra época que a la victoriana. Su popularidad estalló gracias a las referencias que se hacía de ella en programas de televisión y películas, para ridiculizar el clasismo de la realeza inglesa, según recoge la citada cadena.

¿Y entonces... por qué se llama sopa Windsor?

De acuerdo con el menú del banquete de coronación de la reina Victoria en 1838 no existió nada parecido a la sopa Windsor. En cambio, sí había otras sopas mucho más exóticas, como la de tortuga o la de albóndigas de faisán. Por ello, según dijo el historiador gastronómico Marc Meltonville, "la sopa Windsor no tiene nada que ver con la realeza".

La mayoría de los consomés nombrados como Windsor —que es el nombre oficial de la Casa Real de Reino Unido— en esta época fueron sopas de un color claro y no tan oscuro como la que actualmente recibe este nombre. Sopas que sí han sido Windsor (no sólo por el nombre, sino también por formar parte de los menús reales) eran, por ejemplo, las elaboraciones de Henderson William Brand, el chef de Jorge IV, o de Charles Elmé Francatelli, cabeza de cocina de la reina Victoria, que sumaban a sus creaciones culinarias el apellido "a la Windsor".

El historiador Hughes encontró una sopa oscura que recibía este nombre, el de sopa Windsor, en 1920, en el menú de una cafetería en el norte de Inglaterra, y también una serie de sopas Windsor enlatadas dos décadas después. Sin embargo, explica que esta sopa no ha tenido nunca una relevancia histórica y que si la ha adquirido ha sido más por la cultura moderna que por su relación con la realeza.

La popularidad de la sopa Windsor que conocemos hoy en día no llegó hasta 1950, tal y como se explica en el libro 'Foods of England': nació como una burla y no tanto con un fin culinario. Además, "todas las historias sobre esta sopa son una completa farsa", explica Hughes. Otra teoría sobre su nombre y relación con la familia real puede provenir del 'Brown Windsor Soap', un utensilio de higiene personal empleado por la reina Victoria y muy popular entre la población de entonces.

El uso burlesco y popular de la sopa Windsor procede del cómico Spike Milligan, que fue uno de los primeros en ver el potencial cómico de la receta, según recoge la BBC. En más de una ocasión usó esta sopa como un blanco fácil en 'The Goon Show', un programa adorado por los jóvenes de la época. Desde entonces la sopa Windsor ha sido nombrada por programas de televisión y multitud de películas hasta nuestros días. Una vez que el término fue aceptado en la cultura popular británica, se produjo, según Hughes, una especie de "alucinación masiva" en torno a esta sopa, con multitud de personas hablando de recuerdos personales de esta receta que, en realidad, nunca tuvieron lugar.