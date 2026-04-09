Venganza a los mártires sin perder el control sobre Ormuz: nuevo mensaje leído de Mojtaba Jamenei que pide resistencia

El contexto Como en ocasiones anteriores, el mensaje ha sido leído por un presentador en la televisión oficial, sin imágenes ni audio del propio líder, lo que vuelve a alimentar las dudas sobre su estado y su situación real.

La televisión estatal iraní ha difundido un mensaje atribuido a Mojtaba Jameneí, el líder supremo de Irán, en medio de tensiones regionales y negociaciones tras un alto el fuego. Sin embargo, el mensaje fue leído por un presentador, sin imágenes ni audio de Jameneí, lo que genera dudas sobre su estado. El comunicado afirma que Irán "no busca la guerra" pero defenderá sus derechos, prometiendo venganza por la muerte de su padre, Alí Jameneí. Además, advierte sobre una "nueva fase" en la gestión del estrecho de Ormuz. La ausencia pública de Mojtaba desde su designación ha suscitado rumores sobre su salud, aunque oficiales iraníes niegan problemas.

La televisión estatal iraní ha difundido un nuevo mensaje atribuido al actual líder supremo del país, Mojtaba Jameneí, en un momento de alta tensión regional y negociaciones abiertas tras el reciente alto el fuego.

El contenido, sin embargo, no ha sido pronunciado directamente por el líder iraní. Como en ocasiones anteriores, el mensaje ha sido leído por un presentador en la televisión oficial, sin imágenes ni audio del propio Jameneí, lo que vuelve a alimentar las dudas sobre su estado y su situación real.

En el comunicado, el líder aseguraría que Irán "no busca la guerra", pero advierte de que defenderá sus derechos y promete venganza por la muerte de su padre, Alí Jameneí, así como de otros "mártires".

Estas declaraciones se producen en un contexto especialmente delicado y además, el mensaje incluye una advertencia directa a los países vecinos y a la comunidad internacional: la gestión del estratégico estrecho de Ormuz entrará en "una nueva fase", sin concretar medidas.

Esta vía marítima es clave para el transporte mundial de petróleo, por lo que cualquier cambio en su control tiene implicaciones globales. Uno de los elementos que más incertidumbre genera es la ausencia total de apariciones públicas de Mojtaba Jameneí desde su llegada al poder.

Tras la muerte de su padre en un ataque el 28 de febrero, fue designado líder supremo, pero desde entonces no ha ofrecido discursos en directo ni ha sido visto públicamente. Sus mensajes, hasta ahora, han sido siempre difundidos por canales oficiales, en formato escrito o leídos por terceros.

Esta situación ha dado pie a rumores sobre posibles heridas o limitaciones físicas tras los ataques, aunque no existe confirmación independiente. En marzo, Irán respondía a estas informaciones que llegaron desde Estados Unidos.

Tal y como informó Abbas Araqchi, ministro de Asuntos Exteriores iraní, no hay "ningún problema" con el nuevo mandamás persa. Así lo ha expresó en una entrevista a 'MS Now', en la que desmintió que el líder supremo se encontrara, como afirmó Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, "herido y probablemente desfigurado".

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