Irán responde a Estados Unidos y niega que su líder supremo esté desfigurado: "No hay ningún problema"

El contexto El secretario de Guerra de Donald Trump, Pete Hegseth, afirmó que Mojtaba Jamenei estaba "herido y posiblemente desfigurado". No se le ha visto ni oído desde los ataques a Teherán.

Irán ha desmentido los rumores sobre el estado de salud de Mojtaba Jamenei, nuevo líder supremo, tras afirmaciones de Estados Unidos e Israel que sugieren que podría estar herido. Abbas Araqchi, ministro de Asuntos Exteriores iraní, aseguró que no hay "ningún problema" con Jamenei, aunque su paradero es desconocido desde los ataques en Teherán que iniciaron la guerra en Oriente Medio. A pesar de un mensaje al pueblo iraní, su ausencia de imagen y voz aumenta la incertidumbre. Estados Unidos ofrece una recompensa por información sobre él y otros altos cargos iraníes. Mientras tanto, el secretismo en torno a Jamenei persiste.

Irán ha respondido a los rumores que circulan en torno a la figura del nuevo líder supremo. A las informaciones que llegan desde Estados Unidos sobre el estado de salud de Mojtaba Jamenei, en el cargo desde hace una semana. Tal y como ha informado Abbas Araqchi, ministro de Asuntos Exteriores iraní, no hay "ningún problema" con el nuevo mandamás persa.

Así lo ha expresado en una entrevista a 'MS Now', en la que ha desmentido que el líder supremo se encuentre, como afirmó Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, "herido y probablemente desfigurado".

Y es que no se sabe dónde está Jamenei. Nada se sabe de él desde el 28 de febrero. Desde esos ataques sobre Teherán que acabaron con la vida de su padre y que fueron el comienzo de la guerra en Oriente Medio. Desde entonces, nada.

Nada a pesar de que el líder supremo compartió un mensaje para el pueblo iraní. Uno que, eso sí, no contaba ni con su imagen ni con su voz. Solo texto, texto leído por la televisión estatal del país.

Además de EEUU, Israel también ha afirmado que Mojtaba Jamenei esté posiblemente herido en una pierna después de la ofensiva sobre la capital de Irán.

"Se han escondido, acobardados. Es lo que hacen las ratas", ha expuesto el secretario de Guerra de Trump sobre la situación de los dirigentes iraníes. Unos que, por otra parte, se pasearon como si nada por Teherán con la excepción de un Jamenei que sigue escondido.

Para quien tenga información acerca de su paradero, EEUU ha ofrecido una cifra cercana a los nueve millones de euros. Además, también hay recompensa para quien aporte datos de otros altos cargos iraníes.

De momento, el secretismo sobre la figura del líder supremo es absoluto. Sobre alguien que ya sabe que está bajo el foco de Israel y a quien Trump también tiene en el punto de mira. "No durará mucho sin la aprobación de EEUU", dijo el presidente norteamericano.

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