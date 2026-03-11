Yago Rodríguez, tras confirmar Irán que su líder, Mojtaba Jamenei, está herido: "Evidentemente no va a haber una negociación"

Mojtaba Jamenei está herido. Además, parece que las comunicaciones están siendo muy limitadas para evitar que pueda ser localizado y que eso represente un riesgo para su integridad. El analista internacional Yago Rodríguez lo analiza en este vídeo.

El hijo de Ali Jamenei, Mojtaba Jamenei, es el nuevo líder supremo de Irán. Este martes, la televisión iraní, en un intento de poner fin a las elucubraciones sobre si está vivo o no, se ha referido a él como janbaz, término con el que hacen mención a que ha sido herido en combate. Finalmente, se ha confirmado que, efectivamente, está herido.

De este modo, y tal como informa el periodista Sandro Pozzi en este vídeo, "resultó herido levemente en ese ataque inicial de las fuerzas israelíes y estadounidenses contra la jerarquía de los ayatolás. E insisten, en cualquier caso, que, pese a esas heridas, estaría operativo y liderando y que se está recuperando en una localización que consideran segura".

Es más, añade Pozzi que "las comunicaciones están siendo muy limitadas para evitar que pueda ser localizado y que eso represente un riesgo para su integridad. Es decir, está sano y salvo".

Yago Rodríguez, director de 'The Political Room', señala que esto confirma dos cosas. Primero, que "no es tan sencillo dar caza a un líder. Es decir, sabían que estaba ahí, que han tenido que salir de ahí y que aparentemente no saben dónde está".

Y segundo, que "evidentemente no va a haber una negociación": "Has matado a toda su familia, es el nuevo líder de Irán y no vas a negociar nada con él", añade y concluye Rodríguez. En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia, así como también el análisis de Ignacio Álvarez-Ossorio, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos.

