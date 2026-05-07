El itinerario de los pacientes cero del hantavirus: de recorrer Sudamérica por carretera durante meses al vertedero de Ushuaia

¿Qué ha pasado? La OMS apunta a un contagio anterior a embarcar en el MV Hondius en Argentina. Las primeras personas en morir, un matrimonio neerlandés, fueron a observar aves en una zona en la que se advierte de roedores portadores del virus.

La principal hipótesis de la OMS sobre el brote de hantavirus en el MV Hondius sugiere que el matrimonio neerlandés fallecido se contagió antes de embarcar. Se cree que contrajeron el virus en un vertedero en Ushuaia, Argentina, que visitaron para avistar aves, donde había advertencias sobre roedores portadores del hantavirus. El marido murió el 10 de abril a bordo del crucero, y la mujer el 26 de abril. La pareja había llegado a Argentina en noviembre de 2025 y recorrió varios países antes de regresar a Ushuaia el 1 de abril, posiblemente exponiéndose al virus durante sus viajes.

Los pacientes cero del brote de hantavirus del MV Hondius se podrían haber contagiado antes de embarcar en el crucero. Es la principal hipótesis que baraja la OMS, que apunta a que el matrimonio neerlandés que falleció a causa del virus se habría infectado fuera del barco. Concretamente, en un vertedero de Ushuaia.

En uno en el que, tal y como han confirmado desde Argentina, la pareja visitó días antes de tomar el barco en una excursión para avistar pájaros.

Y es que en el lugar hay miles de aves carroñeras, con una advertencia sobre la presencia de roedores que portan el hantavirus que ha acabado con sus vidas.

Primero, la del marido, que falleció en el barco el 10 de abril diez días después de embarcar; luego, la mujer, que murió el 26 de abril.

Los movimientos de la pareja también apuntan a un contagio anterior a subirse al crucero. Después de llegar a Argentina el 27 de noviembre de 2025, pasaron hasta 40 días recorriendo el país en coche para cruzar después a Chile el 7 de enero.

Dos meses después llegaron a Uruguay, para ya a finales de marzo regresar a Argentina y poner rumbo a Ushuaia para embarcar en el Hondius el 1 de abril.

Un itinerario con el que se cree habrían estado en contacto con roedores portadores del hantavirus de los que se advierte en el vertedero.

Fue a finales de marzo, sabiendo que el hombre fallece a bordo del barco el 10 de abril. Según los expertos, es un tiempo muy ajustado desde el contagio como para resultar mortal.

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