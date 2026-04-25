De Eurovisión a la Revolución de los Claveles, una canción para iniciar una revolución histórica en Portugal

¿Por qué es importante? Fue clave en un momento trascendental para Portugal, cuando se puso fin al régimen de Oliveira Salazar, dando por terminada la dictadura más larga de Europa.

Cualquier país del mundo tiene una fecha marcada en su calendario por diferentes motivos. En el caso de Portugal, el 25 de abril es un día señalado en rojo para los portugueses. Es la jornada en la que el pueblo portugués se levantó y se rebeló contra la dictadura en la denominada Revolución de los Claveles en 1974. La dictadura más larga de Europa cayó en un golpe de Estado pacífico, exento de violencia y en el que los militares jugaron un papel clave, siendo la voz cantante en este momento histórico para la nación portuguesa.

Pero la música también tuvo una importancia fundamental. Ahí está el 'Grândola, Vila Morena' de José Afonso, que fue censurada por el régimen salazarista y que se convirtió, de la noche a la mañana, en un himno por la democracia y la lucha por la libertad en Portugal. Sin embargo, sonó otra canción que también tiene su historia. Se trata de 'E depois do adeus', del cantautor Paulo de Carvalho.

La canción es considerada una pieza de culto para los portugueses porque se emitió en la víspera del 25 de abril y sirvió de aviso para que los militares se pusieran en sus puestos porque la revolución iba a comenzar. Pero antes del 25 de abril, esta canción participó en un importante concurso musical europeo: el Festival de Eurovisión.

De acabar última en Eurovisión a iniciar la Revolución de los Claveles: la canción que es historia de Portugal

El certamen se celebró en Brighton (Reino Unido). Fue una edición en la que al artista portugués le tocó competir con grandes estrellas como Peret por España, Gigliola Cinquetti por Italia, Olivia Newton-John por el Reino Unido y ABBA por Suecia, que ganaron con el icónico 'Waterloo'. La canción portuguesa no tuvo mucha suerte. Quedó en última posición con 3 puntos empatando con Suiza, Noruega y Alemania. Pero eso no impidió que los portugueses le tengan un cariño importante por su papel en la revolución.

Un tema de amor

La Revolución de los Claveles estuvo comandada por el Movimiento de Fuerzas Armadas (MFA) de Portugal, que decidió rebelarse contra el régimen del Estado Nuevo por la forma en la que gobernaban y usaban el ejército para expandir su colonialismo. Una de las claves que usaron los militares para coordinar el golpe fue los medios de comunicación, especialmente la radio, con el objetivo de establecer señales de aviso y de coordinación para que la revolución saliera adelante.

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En este sentido, el MFA estableció dos canciones que se emitieron en diferentes tramos de tiempo. La primera fue 'E depois do adeus' y se emitió a las 22:55h del 24 de abril en la emisora Emissores Associados de Lisboa. Se eligió porque era una canción que sonaba mucho y hablaba de amor, es decir, no tenía un contenido político por el que sufriese la censura. Con su emisión, los militares se pusieron en sus puestos para comenzar la revolución.

La segunda canción se emitió a las 00:20 del 25 de abril en la emisora católica Rádio Renascença y es el 'Grândola, Vila Morena' de Zeca Afonso. A diferencia de la primera, esta fue una canción que fue censurada en la dictadura por su contenido político, por lo que su emisión por parte de una emisora católica fue todo un desafío para la época. A partir de su reproducción, se dio inicio al golpe que acabó con el régimen de Oliveira Salazar en Portugal.

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