Acaba el cierre de Gobierno más largo de la historia de los EEUU con la amenaza de Trump a los funcionarios que han dejado su trabajo

¿Cómo ha terminado? Senadores del partido demócrata han roto filas con su partido y han votado a favor de la ley que permite la reapertura. No obstante, podría alargarse 48 horas más.

El cierre de Gobierno más prolongado en la historia de Estados Unidos, que ha durado 41 días, está cerca de concluir gracias a que ocho senadores demócratas han votado a favor de la ley para su reapertura, logrando los 60 votos necesarios junto a los republicanos. Sin embargo, el cierre se extenderá 48 horas más. Los trabajadores públicos han sido los más afectados, enfrentándose a la falta de pago y situaciones complicadas, como la cancelación de más de 2.000 vuelos por la escasez de controladores aéreos. El presidente Trump ha criticado a quienes han tomado bajas laborales, pero ha prometido recompensar con 10.000 dólares a quienes no abandonaron sus puestos.

El cierre de Gobierno más largo de la historia de los Estados Unidos -41 días- está cerca de acabar, gracias a que ocho senadores demócratas han roto filas con su partido votando a favor de la ley que permite la reapertura. La moción ha salido adelante por la mínima, los republicanos, junto con los tránsfugos, han logrado los 60 votos necesarios. Pese a la aprobación de la norma, el cierre se alargará 48 horas más.

Algunos de los que más han sufrido este estancamiento legislativo han sido los trabajadores públicos que o bien no podían trabajar o lo hacían, pero sin cobrar. Por ejemplo, la falta de controladores aéreos ha dejado una imagen llamativa. Un piloto de avión ha calmado a los pasajeros de su vuelo recordando a su hija: "Mi hija ha aprendido la palabra helado y la he prometido que la llevaré a por uno cuando vuelva. Dicho esto, nada se interpondrá entre esa niña y su helado". Se han cancelado más de 2.000 vuelos en un día.

No obstante, el presidente Trump ha amenazado con reducciones de salario a quienes se han cogido bajas para no trabajar sin cobrar."No deberíamos tener gente dejando sus trabajos", ha expresado el líder republicano durante una entrevista en la cadena 'Fox News'. Sin embargo, tales han sido las consecuencias para los funcionarios que muchos han tenido que acudir a bancos de alimentos por no tener dinero ni para comer. "Miren, la vida no es fácil para nadie. Nuestro país nunca ha estado mejor", ha añadido Trump.

Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos también ha querido premiar a todas aquellas personas que no han dejado su puesto de trabajo. "A los muchos que no han abandonado les daré 10.000 dólares", ha concluido.

