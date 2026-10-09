Miles de personas protestan contra los recortes del Gobierno belga en Bruselas en una tensa marcha con enfrentamientos entre manifestantes y Policía

¿Qué ha pasado? Aunque el comienzo de la manifestación ha transcurrido con normalidad, se han provocado decenas de incendios y se ha destrozado a golpes un autobús. Los agentes han cargado y han disparado agua a presión para dispersar a la multitud.

Miles de trabajadores y estudiantes se manifestaron en Bruselas contra el ajuste del Gobierno federal belga, con tensos enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes. La protesta, que comenzó pacíficamente, derivó en incendios y destrozos. La Policía utilizó cañones de agua y porras para dispersar a la multitud. Según el sindicato FGTB, participaron 50.000 personas, aunque la Policía estimó 30.000. La manifestación coincide con la negociación presupuestaria del Gobierno, que busca 10.000 millones de euros adicionales. Los sindicatos exigen que no se afecten los salarios ni se suba el IVA, proponiendo una alternativa basada en las rentas del capital. Los manifestantes, incluidos estudiantes, también protestaron contra reformas educativas. La FGTB podría convocar una huelga general en noviembre si no se cumplen sus demandas.

Miles de trabajadores y estudiantes se han manifestado en Bruselas contra el ajusto del Gobierno federal belga. Con un "primer aviso", acompañado de la amenaza de huelga general para finales de noviembre por parte de los sindicatos del país, que ha acabado con gases lacrimógenos y tensos enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes.

Y es que aunque al comienzo de la marcha, a eso de las 11:00 desde la estación Central hacia la del Midi, todo transcurría con normalidad, con el paso de los minutos los allí presentes han provocado decenas de incendios e incluso han destrozado a golpes un autobús.

La Policía, tratando de frenar el descontrol, ha disparado a los manifestantes con cañones de agua a presión para tratar de dispersarles e incluso les han golpeado con porras en medio del caos.

Según el sindicato socialista FGTB, la cifra de participantes ha sido de 50.000 personas, por las 30.000 de las que habla la Policía. A todo, además, se ha sumado el sindicato cristiano CSC, tras acudir a las sedes de los cinco partidos de la llamada coalición 'Arizona'.

La protesta llega en plena negociación presupuestaria. El Gobierno del primer ministro, Bart de Wever, busca unos 10.000 millones de euros adicionales para las cuentas federales y debe repartir las medidas en el llamado 'cónclave presupuestario', una negociación a puerta cerrada entre los líderes de la coalición. La Comisión Europea espera todo para antes del 15 de octubre.

Ante esto, la FGTB reclama que el Gobierno no toque la indexación automática de los salarios, que no suba el IVA y que no introduzca el cómputo anual de la jornada laboral. Los dos sindicatos defienden una alternativa de unos 21.000 millones, basada en las rentas del capital y las grandes fortunas para que contribuyan más y, también, en recortar en gastos ineficaces. "No es en el bolsillo de los trabajadores ni de los beneficiarios sociales donde hay que buscar, sino en el de los más ricos", ha dicho en EFE Myriam Delmée, presidenta del SETCa, el sindicato de empleados, técnicos y cuadros de la FGTB.

Delmée ha atribuido todo a un "dictamen europeo", "en España como en Bélgica", avisando de una "huelga programada para finales de noviembre": "O Cede o endureceremos las acciones".

'Invertid en nuestro futuro, no en la guerra'

Además, a la marcha se han sumado centenares de estudiantes y docentes, con pancartas como "La juventud unida contra las medidas Arizona' o 'Invertid en nuestro futuro, no en la guerra'. También se han realizado reivindicaciones hacia la Federación de Valonia-Bruselas, responsable de las políticas educativas en estas dos regiones francófonas y que prevé un aumento del 10% en la carga lectiva a los profesores sin subida salarial y un recorte presupuestario que afecta, entre otras prestaciones, a las comidas gratuitas en las escuelas.

El decreto eleva también la matrícula en los centros de educación superior no universitaria de 835 a 1.194 euros para el 58% de los estudiantes, con el objetivo de reducir el amplio déficit que arrastra la Federación. Además de pedir la retirada de las reformas educativas, los manifestantes piden la dimisión de Elisabeth Degryse, presidenta regional, y de Valérie Glatigny, ministra de Educación.

La FGTB dispone de un mandato para convocar la huelga general la semana del 23 de noviembre si el Gobierno cruza esas "líneas rojas" en la negociación presupuestaria, aunque la CSC prefiere esperar al resultado de las negociaciones. La jornada coincidió con huelgas en el transporte, con unos 140 vuelos cancelados en el aeropuerto de Bruselas.

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