La NASA ha confirmado que la bola de fuego avistada por numerosas personas la mañana del martes en Nueva York era un meteoro que pasó a unos 61.000 kilómetros por hora en dirección hacia Nueva Jersey antes de desintegrarse.

"Se han publicado más avisos de testigos presenciales. Tenemos el doble de lo que teníamos antes sobre el meteoro que se originó sobre la ciudad de Nueva York moviéndose en dirección oeste, hacia Nueva Jersey", señala en una actualización en la redes sociales el departamento de vigilancia de meteoros de la NASA.

Medios locales informaron ayer del avistamiento de una bola de fuego y estallidos y temblores entre las 10 hora local (14:00 GMT) y el mediodía. Las estimaciones de los expertos del sitio web de la Sociedad Estadounidense de Meteoros han permitido determinar que el meteoro fue visto por primera vez a una altitud de 70 kilómetros sobre Upper Bay, al este de Greenville Yard, y descendiendo en un ángulo pronunciado de solo 18 grados con respecto a la vertical.

La bola de fuego, con esta trayectoria, "pasó sobre la Estatua de la Libertad antes de desintegrarse a 47 kilómetros sobre el centro de Manhattan", ha indicado este organismo. Pese a que mucha gente tiene la impresión de que la NASA rastrea todo lo que hay en el espacio, la agencia especial recuerda que solo "realiza un seguimiento de los asteroides que son capaces de representar un peligro para nosotros, los habitantes de la Tierra".

No así de rocas pequeñas como "las que produce esta bola de fuego que tienen solo alrededor de 30 centímetros de diámetro y son incapaces de sobrevivir" en su camino a la Tierra. "No rastreamos, en realidad no podemos, cosas tan pequeñas a distancias significativas de la Tierra, por lo que el único momento en que sabemos de ellas es cuando golpean la atmósfera y generan un meteoro o una bola de fuego", añade.

Un "meteoroide" es un cuerpo celeste que se desprende de otros de mayor tamaño, como planetas o asteroides. La Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales explica que si es atraído por la gravedad terrestre y cruza la atmósfera dando lugar a una estrella fugaz se denomina 'meteoro', término también utilizado para nombrar a cualquier fenómeno que se origina en la atmósfera, como la nieve o el arco iris. Si este cuerpo llega a caer sobre la superficie de la Tierra, recibe el nombre de "meteorito".