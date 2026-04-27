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asegurar la continuidad del Gobierno

Enviado a un lugar lejano y secreto con el maletín nuclear: la figura del sucesor designado obviada por Trump

¿Por qué es importante? La secretaria de prensa de la Casa Blanc ha confirmado que no había sucesor designado y que tampoco lo habrá cuando se repita la cena de corresponsales, que reunió el sábado a 13 personas de la línea sucesoria de Trump.

Enviado a un lugar lejano y secreto con el maletín nuclear: la figura del sucesor designado obviada por Trump
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En Estados Unidos existe una figura llamada sucesor designado. Esta es una persona del gabinete al que se le manda a un lugar lejano y secreto para asegurar la continuidad del Gobierno en caso de un gran atentado. La pregunta tras el intento de atentado contra el presidente estadounidense, Donald Trump, es: ¿Había sucesor designado durante la cena de corresponsales?

A esto ha respondido este lunes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien ha confirmado que no lo había. Además, ha agregado que dentro de un mes, cuando se vuelva a repetir la cena de corresponsales si todo va bien, tampoco lo habrá. En esa cena estaban 13 personas de la línea sucesoria de Trump. La cena de corresponsales de la Casa Blanca es el acto más importante que se celebra en Washington. Es como los Oscar de la política, todos los que son importantes quieren estar allí.

Normalmente, el elegido para ser el sucesor designado suele ser un miembro del gabinete, alguien con capacidad de gestión. Por ejemplo, el último sucesor designado fue el secretario de Asuntos para Veteranos de EEUU, que suele ser un cargo de segundo nivel.

Se activa cuando Congreso y Senado están juntos, durante el discurso del estado de la Unión o en la investidura del presidente. Lo elige la Casa Blanca y debe cumplir dos premisas: primero, tener más de 35 años y, segundo, en caso de no haber nacido en EEUU, debe llevar al menos 14 años viviendo allí. Una vez elegido en secreto es conducido a un lugar seguro mientras permanece escoltado. Junto a él viaja, además, el maletín nuclear —por si hay que responder con una bomba atómica—.

En España no existe esta figura ya que la Constitución española no la recoge. Nuestro sistema es diferente al de EEUU, donde es presidencialista. De todas formas, en España ya se vivió un caso en el que todo el Congreso de los Diputados estuvo inhabilitado: fue durante el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. En ese momento, de forma transitoria, una Comisión General formada por los secretarios de Estado y subsecretarios tomaron el poder civil y militar.

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