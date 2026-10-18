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Al menos un muerto y cinco heridos en un ataque "masivo" con drones ucranianos en San Petersburgo

¿Qué ha pasado? De acuerdo con el gobernador de la ciudad rusa, la ofensiva ucraniana ha ocasionado además daños en hasta una docena de bloques de apartamentos y dos viviendas unifamiliares.

Al menos un muerto y cinco heridos en un ataque "masivo" con drones ucranianos en San Petersburgo Al menos un muerto y cinco heridos en un ataque "masivo" con drones ucranianos en San PetersburgoAgencia EFE
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Al menos una persona ha fallecido y otras cinco han resultado heridas como consecuencia de un ataque aéreo "masivo" de las fuerzas ucranianas sobre la ciudad rusa de San Petersburgo, han informado las autoridades locales, que han asegurado que "la amenaza aérea ha sido neutralizada" y que ya se están "restaurando las infraestructuras civiles dañadas".

Así lo ha comunicado el gobernador de la ciudad, Alexander Beglov, en un mensaje difundido en redes sociales en el que ha detallado que el ataque se ha llevado a cabo con drones militares y que los heridos han sido hospitalizados para recibir atención médica.

De acuerdo con Beglov, la ofensiva ucraniana ha ocasionado además daños en hasta una docena de bloques de apartamentos y dos viviendas unifamiliares. Los residentes de las zonas afectadas, que han sido evacuados durante la noche, están regresando ya a sus hogares, mientras continúan las labores de reparación.

Por su parte, los servicios de emergencia siguen trabajando para extinguir los incendios en el terminal petrolero de San Petersburgo, la base de almacenamiento de petróleo 'Ruchyi' y en almacenes industriales en el distrito de Kolpino.

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