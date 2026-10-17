La impunidad de los colonos israelíes: se suceden las agresiones a periodistas y misiones diplomáticas

Los detalles Este sábado una delegación diplomática con representantes de Francia, Bélgica y Polonia ha sido atacada en Cisjordania y el Ejército israelí les ha culpado por no coordinar su visita con ellos.

Este sábado, colonos israelíes atacaron a una delegación diplomática europea en Cisjordania, compuesta por representantes de Francia, Bélgica y Polonia. El alcalde de una localidad del norte de Francia resultó herido en el incidente. Según el gobierno israelí, los diplomáticos no coordinaron su visita con el Ejército, responsabilizándolos de la agresión. La violencia de los colonos hacia palestinos y periodistas es frecuente, especialmente durante la cosecha de aceitunas. Periodistas como Heidi Levine del 'Washington Post' han sido atacados. Desde el 27 de septiembre, se han registrado más de 200 ataques a agricultores, activistas y periodistas.

Se saben impunes y no respetan a nadie. Este sábado los colonos israelíes han atacado a una delegación diplomática europea que había viajado a Cisjordania para comprobar la violencia que sufren los palestinos. Una visita en la que se han convertido en las víctimas del odio de los colonos.

Las imágenes disponibles son brutales. En ellas se ve como en el suelo yace herido el alcalde de una localidad del norte de Francia identificado con una banda con los colores de su país. Forma parte de una delegación diplomática con representantes de Francia, Bélgica y Polonia que ha sido atacada por colonos israelíes en la aldea cristiana palestina de Taybe.

Según el comunicado de la Oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, la culpa de la agresión es de los propios diplomáticos por no coordinar su visita con el Ejército israelí y ha pedido "pruebas convincentes" de tal agresión.

Ahora bien, no es la única. Es la temporada de la cosecha de la aceituna y políticos y periodistas tratan de documentar la extrema violencia de los colonos con los palestinos, pero casi todos corren la misma suerte.

Como es el caso de Heidi Levine, periodista de 64 años del medio estadounidense 'Washington Post', apaleada por una turba de 80 colonos: "Un mensaje para sus padres: no sé cómo un padre puede criar a semejante monstruo".

El Ejército israelí los protege e incluso ataca a los periodistas y activistas lanzando bolas de goma y bombas de humo. Un Estado que hace alarde de unos supuestos valores democráticos. Informar es, desde hace tiempo, una misión imposible y da igual el medio del que se trate.

Un hombre de 58 años, veterano de la agencia de noticias France Press, fue golpeado con extrema violencia hace solo unos días mientras grababa. La 'NBC' entrevistaba a una mujer expulsada de su casa cuando un grupo de colonos irrumpieron atacando al equipo e hiriéndola a ella de gravedad y otros tantos ataques a periodistas de Reuters, Aljazeera o la CNN mientras informaban en el terreno.

Solo desde el 27 de septiembre, se han registrado más de 200 ataques a agricultores, activistas y periodistas.

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