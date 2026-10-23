Al menos un muerto, 171 heridos y casi 1.000 vuelos cancelados en Taiwán por tifón Champi

Los detalles La tormenta ha provocado graves alteraciones en el transporte y la actividad económica de la isla, mientras las autoridades mantienen las alertas meteorológicas y preparan nuevas evacuaciones ante el riesgo de lluvias extremas y corrimientos de tierra.

El tifón Champi ha causado al menos un muerto y 171 heridos en Taiwán, alterando significativamente el transporte y la economía de la isla. Aunque ha perdido fuerza, se cancelaron casi mil vuelos y se suspendieron clases y actividades laborales. El CEOC informó que la víctima mortal fue arrastrada por olas en Xiaoliuqiu, mientras que muchos heridos sufrieron caídas en motocicleta. Se registraron 1.726 incidentes, principalmente afectando servicios básicos e infraestructuras. Taipower reportó cortes eléctricos en 77.489 hogares, de los cuales más del 75% ya recuperaron el servicio. Las autoridades han implementado evacuaciones preventivas ante riesgos de corrimientos de tierra. Champi, con vientos de hasta 190 km/h, sigue avanzando hacia Japón, y se espera que llegue allí como un ciclón extratropical.

El paso del tifón Champi por Taiwán ha dejado al menos un fallecido y 171 heridos, además de importantes alteraciones en el transporte y la actividad económica de la isla. Aunque la tormenta ha perdido intensidad en las últimas horas, sus efectos han obligado a cancelar cerca de un millar de vuelos y a suspender las clases, la actividad laboral y los mercados financieros.

Según el último balance del Centro Central de Operaciones de Emergencia (CEOC), recogido por el periódico local Liberty Times, la víctima mortal es un hombre que el jueves fue arrastrado por las olas en la isla de Xiaoliuqiu, situada en el condado sureño de Pingtung. La mayoría de los heridos, por su parte, sufrieron caídas en motocicleta o se vieron implicados en accidentes de tráfico.

El organismo también ha contabilizado 1.726 incidentes de diversa consideración en el territorio insular, relacionados principalmente con los servicios básicos, las infraestructuras y la caída de árboles. En el ámbito del suministro eléctrico, la compañía estatal Taipower informó de que 77.489 hogares se habían quedado sin electricidad en algún momento de la tormenta. Sin embargo, más del 75 % de ellos ya habían recuperado el servicio a las 14:00 horas (06:00 GMT), según datos recopilados por la agencia de noticias CNA.

Las autoridades también han puesto en marcha medidas preventivas ante el riesgo de corrimientos de tierra y desprendimientos de lodo. El alcalde de Nuevo Taipéi, Hou Yu-ih, anunció que este viernes está prevista la evacuación de 1.397 vecinos de las zonas más expuestas. Además, al mediodía ya habían sido reubicados 350 residentes de áreas montañosas remotas del condado oriental de Yilan.

A las 15:15 horas (07:15 GMT), el centro del tifón se encontraba a unos 165 kilómetros al este del condado de Hualien, en la costa oriental de Taiwán, y avanzaba en dirección norte-noreste. Según la Agencia Meteorológica Central (CWA) de la isla, Champi presentaba vientos máximos sostenidos de unos 155 kilómetros por hora (km/h) cerca de su centro, con rachas que alcanzaban los 190 km/h.

La CWA mantiene activas las alertas marítima y terrestre por tifón en todo el territorio insular, salvo en el archipiélago periférico de Kinmen. Asimismo, ha advertido de la posibilidad de que se produzcan "lluvias torrenciales extremas" —el nivel máximo de su escala de avisos— en las zonas montañosas de Yilan.

Las conexiones de transporte también se han visto seriamente afectadas. La Administración de Aeronáutica Civil confirmó la cancelación de 262 vuelos nacionales y otros 715 internacionales y a través del Estrecho, de acuerdo con las cifras difundidas por CNA. A estas interrupciones se suma la suspensión de cerca de un centenar de trayectos de ferry en diez rutas.

En cuanto al transporte ferroviario, el tren de alta velocidad continúa operando con normalidad, mientras que el servicio ferroviario convencional ha cancelado todos los trenes que requieren reserva de asiento.

Las previsiones de la plataforma de seguimiento meteorológico Zoom Earth apuntan a que el centro de Champi rozará el extremo nororiental de Taiwán entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, con vientos de entre 140 y 155 km/h. Posteriormente, el sistema se desplazará hacia Japón, donde se espera que llegue el lunes convertido en un ciclón extratropical.

Los tifones son fenómenos habituales en esta región durante los meses de verano y otoño, cuando las elevadas temperaturas de las aguas del Pacífico favorecen la formación de ciclones tropicales. Estos sistemas pueden provocar daños considerables y graves interrupciones en el transporte y la actividad económica.

Champi, en particular, se convirtió a principios de esta semana en una de las tormentas más potentes registradas en el planeta en lo que va de año. Según el Centro Conjunto de Alerta de Tifones (JTWC) de Estados Unidos, llegó a registrar vientos sostenidos cercanos a los 300 km/h mientras atravesaba el mar de Filipinas.

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