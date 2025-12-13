Al menos diez muertos en Gaza por los derrumbamientos de ruinas a causa de la tormenta Byron

¿Por qué es importante? Desplazados en pleno invierno, se exponen a cientos de infecciones por las malas condiciones sanitarias ahora agravadas con el mal clima meteorológico en el enclave palestino.

La Franja de Gaza enfrenta un doble desafío: la ofensiva israelí y la tormenta Byron, que ha dejado diez muertos debido a derrumbes de edificios ya debilitados por bombardeos. Mahmoud Bassal, portavoz de Defensa Civil de Palestina, señala la destrucción total de más de una docena de edificios. Las condiciones de vida son extremas, con muchas familias viviendo en tiendas improvisadas y estructuras inestables. El mal tiempo agrava la situación, exponiendo a los desplazados a infecciones y condiciones insalubres. Para los palestinos, lo que en otros lugares son mínimos vitales, aquí son lujos inalcanzables, con Israel también señalado como responsable de estas muertes.

La Franja de Gaza sigue sufriendo las consecuencias de la ofensiva israelí. Ahora, también con la llegada de la tormenta Byron que ha dejado ya diez fallecidos por los derrumbamientos de edificios que los bombardeos de Israel habían dejado en ruinas.

"Hablamos de derrumbes de casas y la destrucción total de más de una docena de edificios", ha explicado Mahmoud Bassal, portavoz de Defensa Civil de Palestina.

Y es que las condiciones de vida en el enclave palestino hacen que una tormenta se convierta en una catástrofe para toda la población. Condiciones infrahumanas de habitabilidad como vivir en tiendas de campaña improvisadas y en edificios que se caen a pedazos.

Tras años de ataques israelíes, ahora miles de familias han perdido lo poco que les quedaba: "Nuestras casas están demolidas, no nos queda nada. No tengo refugio ni nada y mi hermano y otros están enfermos".

Una situación agravada con el mal tiempo. Desplazados en invierno, los palestinos se exponen a cientos de infecciones por las malas condiciones sanitarias como tener utensilios de cocina llenos de agua sucia, charcos de barro que inundan las tiendas de campaña o no tener un techo seco bajo el que dormir caliente.

"Pasamos la noche sacando agua, temerosos de que inundara nuestra tienda. Mi hija pequeña no pudo dormir nada anoche por el frío", explica una desplazada.

Unas condiciones que el resto del mundo ve como mínimos indispensables para sobrevivir, pero que para los palestinos son todo un lujo. Y unas muertes de las que también Israel es responsable.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.