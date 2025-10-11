Al menos cuatro muertos y 12 heridos en un tiroteo tras un partido de fútbol americano en Mississippi

Los detalles El suceso tuvo lugar en Leland, una localidad de unos 4.000 habitantes, al finalizar un partido que enfrentaba al equipo del instituto local contra el de la localidad de Charleston.

En la madrugada del sábado, un tiroteo en Leland, Misisipi, dejó al menos cuatro muertos y 12 heridos tras un partido de fútbol americano entre institutos. El alcalde John Lee confirmó el balance provisional de víctimas a la cadena CBS, mientras que aún no hay sospechosos detenidos. El incidente ocurrió en la calle principal de esta pequeña localidad de aproximadamente 4.000 habitantes, al finalizar el encuentro entre el equipo del instituto local y el del instituto de Charleston. La comunidad se encuentra conmocionada por la violencia desatada en un evento que debía ser de celebración deportiva.

