Al menos cuatro muertos y 12 heridos en un tiroteo tras un partido de fútbol americano en Mississippi

Los detalles El suceso tuvo lugar en Leland, una localidad de unos 4.000 habitantes, al finalizar un partido que enfrentaba al equipo del instituto local contra el de la localidad de Charleston.

Al menos cuatro personas han muerto y 12 han resultado heridas --cuatro de gravedad-- en un tiroteo que tuvo lugar durante la madrugada de este sábado en el estado norteamericano de Mississippi al finalizar un partido de fútbol americano entre institutos en la localidad de Leland.

El alcalde de la ciudad, John Lee, ha confirmado el balance provisional de víctimas a la cadena 'CBS', donde ha indicado que ningún sospechoso se encuentra todavía bajo custodia.

El incidente ha tenido lugar en la calle principal de Leland, una pequeña localidad de unos 4.000 habitantes, tras acabar el encuentro que enfrentaba al equipo del instituto local contra el instituto de la localidad de Charleston. Tras el tiroteo, los cuatro heridos graves fueron trasladados al hospital en helicóptero, donde permanecen ingresados.

