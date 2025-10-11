Seis personas hospitalizadas tras intoxicarse con detergente en una pulpería de Lugo

¿Qué ha pasado? Los hechos se produjeron este viernes, cuando los comensales consumieron un café de una tetera que tenía restos de producto.

Seis personas fueron trasladadas al Hospital Lucus Augusti en Lugo tras intoxicarse con un café contaminado con detergente durante las fiestas de San Froilán. El incidente ocurrió en un local de la Ronda das Fontiñas, y las víctimas sufrieron quemaduras en la boca. Actualmente, están en observación mientras se les realizan pruebas médicas. La contaminación se produjo al final del día, cuando los empleados limpiaban el local y el detergente cayó en una tetera utilizada para servir café. La Dirección Xeral de Saúde Pública iniciará una inspección de seguridad alimentaria. El local ha pedido disculpas, esperando que "todo quede en un susto".

Seis personas han tenido que ser trasladadas al Hospital Lucus Augusti (HULA) de Lugo tras intoxicarse con un café contaminado con detergente durante las fiestas de San Froilán, en Lugo.

Los hechos, tal y como ha adelantado medios locales, sucedieron este viernes por la noche en un local de la Ronda das Fontiñas. Las seis personas afectadas, de un grupo de 30 amigos, que tiene quemaduras en la boca, fueron trasladadas al HULA, donde permanecen en observación mientras se les realizan distintas pruebas médicas para determinar el grado de afección.

Según ha adelantado 'La Voz de Galicia', la contaminación se habría producido con los últimos cafés, en una segunda ronda, cuando los empleados ya se encargaban de las tareas de limpieza del local. Al parecer, el producto de limpieza habría caído en una de las teteras que se utilizó para servir. Los afectados notaron picazón y quemazón en la boca tras ingerir el líquido.

Por su parte, fuentes de la Consellería de Sanidade han avanzado que la Dirección Xeral de Saúde Pública iniciará las acciones pertinentes de inspección de seguridad alimentaria. Desde el local hostelero han pedido disculpas y han deseado que "todo quede en un susto".

Uno de los afectados ha sido dado de alta este sábado.

