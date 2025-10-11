Las autoridades dan por muertos a los desaparecidos en la explosión de una planta en Tennessee

El contexto "En este momento, podemos asumir que todas las personas que estaban dentro del edificio han muerto", ha afirmado el sheriff del condado de Hickman en rueda de prensa, en la que no ha querido dar una cifra exacta de víctimas.

El sheriff del condado de Hickman, Chris Davis, ha declarado que las personas desaparecidas tras la explosión en una planta de munición en Tennessee han sido dadas por muertas. La fábrica ha desaparecido completamente y, aunque más de 300 personas han buscado supervivientes, no se ha encontrado ninguno. Davis no ha confirmado el número de fallecidos y sigue el proceso de identificación de restos. La causa de la explosión está bajo investigación, sin descartar delito. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos trabaja para asegurar la zona. La explosión ocurrió en la planta de Accurate Energetic Systems, en Bucksnort, con 18 trabajadores en su interior.

Las personas que continuaban desaparecidas desde este viernes tras la deflagración en una planta de fabricación de munición militar en Tennessee (Estados Unidos) han sido dadas por muertas este sábado. Así lo ha afirmado el sheriff del condado de Hickman, Chris Davis, que durante su intervención de este viernes, tras el incidente, aseguró que la fábrica había desaparecido por completo.

"En este momento, podemos asumir que todas las personas que estaban dentro del edificio han muerto", ha señalado. "Le puedo decir que más de 300 personas han estado revisando cada pulgada de estas instalaciones y hasta el momento no hemos encontrado supervivientes", ha afirmado el alguacil.

Sin embargo, Davis no ha confirmado una cifra de fallecidos en las instalaciones. "Estamos en un proceso de identificación de los restos (...). Podemos asumir que han fallecido", ha explicado. En cuanto a la causa de la explosión, Davis ha indicado que continúa la investigación y ha apuntado que no se puede descartar que haya delito. "Podríamos tardar días, semanas o meses en hacerlo", ha dicho.

Artificieros aseguran la zona

En el lugar trabaja también la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y uno de sus agentes, Guy McCormick, ha explicado que hay especialistas en explosivos cualificados y artificieros trabajando para que la zona sea segura. "En una situación así los explosivos son sometidos a calor, onda expansiva, presión,... así que pueden cambiar y actuar de forma diferente a la que conocemos", ha advertido.

Según explicó la Oficina del Alguacil del Condado de Hickman, sobre las 8.00 horas de este viernes se produjo una grandísima explosión que sacudió la planta de explosivos de la compañía Accurate Energetic Systems, en el área de la ciudad de Bucksnort, localizada a unos 100 kilómetros del suroeste de Nashville.

En su interior se pensaba que había 19 los trabajadores, aunque se cree que finalmente eran 18, todas ellas se encontraban en plena fabricación de armamento explosivo y bombas. "Tenemos algunas personas que, podemos confirmar, están muertas", lamentaba Davis. "No hay nada que describir. El edificio ha desaparecido. Es la escena más devastadora que he visto en mi carrera", agregaba.

