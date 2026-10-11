Al menos 12 muertos y más de 300 heridos tras un ataque de los hutíes contra el aeropuerto de Riad

Los detalles Las autoridades saudíes han suspendido "temporalmente" la actividad del aeropuerto "hasta que concluya la evaluación de los daños y se verifique la seguridad de las instalaciones".

Arabia Saudí ha confirmado que al menos 12 personas murieron y 309 resultaron heridas en un ataque con misiles contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, atribuido a los insurgentes chiíes hutíes de Yemen. Entre las víctimas mortales hay 4 saudíes, y el resto son residentes de diversas nacionalidades, incluidos bangladesíes, un estadounidense y otros. Las actividades del aeropuerto han sido suspendidas temporalmente mientras se evalúan los daños. Este es el segundo ataque en 24 horas atribuido a los hutíes, quienes reivindican estos actos como respuesta a los bombardeos saudíes en Yemen.

Arabia Saudí ha confirmado que al menos 12 personas han muerto y otras 309 han resultado heridas, algunas de ellas de carácter grave, en el ataque con misiles de este sábado contra las instalaciones del aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad que las autoridades atribuyen a los insurgentes chiíes hutíes del Yemen.

"Respecto al brutal ataque que tuvo como objetivo el Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad en la tarde del 10 de octubre, la agresión causó la muerte de 12 personas, entre ellas 4 ciudadanos saudíes", ha explicado la Autoridad General de Aviación en un comunicado. En el mismo, ha detallado que el resto de las víctimas mortales son "residentes; 2 de nacionalidad bangladesí, un estadounidense, un egipcio, un jordano, un sirio, un palestino y un sudanés".

También ha añadido que el ataque "provocó heridas a 309 personas, quienes reciben la atención médica necesaria en varios hospitales, algunas de ellas en estado crítico", así como "daños materiales que actualmente están siendo evaluados".

En dicho comunicado no se especifica cuando serán reanudadas las actividades del aeropuerto ya que han sido suspendidas "temporalmente". Sin embargo, había afirmado en un primer comunicado que la suspensión de las operaciones continuará "hasta que concluya la evaluación de los daños y se verifique la seguridad de las instalaciones, en coordinación con las autoridades competentes".

El de este sábado es el segundo ataque atribuido a los rebeldes hutíes sobre el aeropuerto de Riad en las últimas 24 horas, después de que este viernes causara la muerte de tres personas y daños en un avión de la aerolínea saudí y otras instalaciones.

Los hutíes, respaldados por Irán, han reivindicado en las últimas semanas varios ataques con drones y misiles balísticos contra instalaciones civiles y militares saudíes, incluidos aeropuertos e instalaciones energéticas. Los rebeldes yemeníes afirman que sus agresiones contra el reino árabe son una respuesta a los bombardeos aéreos de Arabia Saudí contra sus posiciones en Yemen en apoyo a la ofensiva de las fuerzas leales al Gobierno yemení internacionalmente reconocido.

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