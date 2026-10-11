Ahora

ÚLTIMA HORA

Las últimas noticias de la guerra de Irán en directo

En Arabia Saudí

Al menos 12 muertos y más de 300 heridos tras un ataque de los hutíes contra el aeropuerto de Riad

Los detalles Las autoridades saudíes han suspendido "temporalmente" la actividad del aeropuerto "hasta que concluya la evaluación de los daños y se verifique la seguridad de las instalaciones".

Imagen de varias ambulancias llegando al aeropuerto de Riad (Arabia Saudí) tras el ataque hutí Imagen de varias ambulancias llegando al aeropuerto de Riad (Arabia Saudí) tras el ataque hutíReuters
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Arabia Saudí ha confirmado que al menos 12 personas han muerto y otras 309 han resultado heridas, algunas de ellas de carácter grave, en el ataque con misiles de este sábado contra las instalaciones del aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad que las autoridades atribuyen a los insurgentes chiíes hutíes del Yemen.

"Respecto al brutal ataque que tuvo como objetivo el Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad en la tarde del 10 de octubre, la agresión causó la muerte de 12 personas, entre ellas 4 ciudadanos saudíes", ha explicado la Autoridad General de Aviación en un comunicado. En el mismo, ha detallado que el resto de las víctimas mortales son "residentes; 2 de nacionalidad bangladesí, un estadounidense, un egipcio, un jordano, un sirio, un palestino y un sudanés".

También ha añadido que el ataque "provocó heridas a 309 personas, quienes reciben la atención médica necesaria en varios hospitales, algunas de ellas en estado crítico", así como "daños materiales que actualmente están siendo evaluados".

En dicho comunicado no se especifica cuando serán reanudadas las actividades del aeropuerto ya que han sido suspendidas "temporalmente". Sin embargo, había afirmado en un primer comunicado que la suspensión de las operaciones continuará "hasta que concluya la evaluación de los daños y se verifique la seguridad de las instalaciones, en coordinación con las autoridades competentes".

El de este sábado es el segundo ataque atribuido a los rebeldes hutíes sobre el aeropuerto de Riad en las últimas 24 horas, después de que este viernes causara la muerte de tres personas y daños en un avión de la aerolínea saudí y otras instalaciones.

Los hutíes, respaldados por Irán, han reivindicado en las últimas semanas varios ataques con drones y misiles balísticos contra instalaciones civiles y militares saudíes, incluidos aeropuertos e instalaciones energéticas. Los rebeldes yemeníes afirman que sus agresiones contra el reino árabe son una respuesta a los bombardeos aéreos de Arabia Saudí contra sus posiciones en Yemen en apoyo a la ofensiva de las fuerzas leales al Gobierno yemení internacionalmente reconocido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez enarbola la figura de Maricarmen para lanzar la precampaña y recuerda que PP, Junts y Vox tumbaron los decretos de vivienda
  2. La acampada de Sol se mantiene firme tras dos semanas y con la llama de la protesta viva después de la muerte de Maricarmen
  3. Trump, a la carrera ante las elecciones: promete abaratar el diésel, presume del petróleo venezolano y amenaza a Irán
  4. Mucho por resolver en Ceuta: la ciudad autónoma se prepara para la visita de los reyes con El Guano aún sin desalojar
  5. Sin efectos prácticos: el alto el fuego en Gaza cumple un año mientras los ataques de Israel ya suman 1.500 muertos
  6. Salvador Romero, el protagonista del timo de los billetes dorados y la promesa de una fortuna millonaria: "No he estafado ni he mentido"