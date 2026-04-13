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Varias ambulancias destrozadas

La ofensiva de Israel en Líbano no tiene límites: muere un paramédico en un ataque a un centro de la Cruz Roja

Los detalles El trabajador ha fallecido por las heridas sufridas durante un ataque israelí mientras llevaba a cabo un rescate de emergencia en el distrito de Bint Jbeil.

Ataque israelí en LíbanoAtaque israelí en LíbanoAgencia EFE
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Un paramédico de la Cruz Roja Libanesa, Hassan Badawi, ha muerto a causa de las heridas sufridas durante un ataque israelí mientras llevaba a cabo un rescate de emergencia en el distrito de Bint Jbeil, en el sur del Líbano, según ha informado el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Además, otro miembro de la organización ha resultado herido en el mismo ataque y varias ambulancias han quedado destrozadas.

"Salvar vidas nunca debe costar la muerte", ha señalado el Comité Internacional de la Cruz Roja, que ha extendido sus condolencias a los familiares y compañeros del profesional fallecido, al tiempo que ha hecho un llamamiento para proteger al personal humanitario y médico en contextos de conflicto, en cumplimiento del derecho internacional.

El pasado viernes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó de que había recibido por parte de las autoridades israelíes la advertencia de que atacarían también a las ambulancias en las zonas del Líbano donde han ordenado evacuaciones.

Asimismo, organismos internacionales también han denunciado la muerte de al menos cuatro trabajadores de la Media Luna Roja durante ataques perpetrados en Irán en el contexto del actual conflicto en Oriente Medio, iniciado el 28 de febrero. Desde esa fecha, al menos 2.089 personas han muerto y 6.762 han resultado heridas en ataques israelíes contra Líbano.

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