Zelenski releva a la primera ministra de Ucrania y la manda a política exterior después de sólo un año en el cargo

Sviridenko pasará a asumir un cargo relacionado con política exterior, aunque todavía se desconoce cuál. En el cargo de primer ministro, Zelenski no ha nombrado a nadie todavía, aunque se habla del director de Naftogaz o del ministro de Energía.

Hace casi un año, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmaba a Yulia Sviridenko como nueva primera ministra del país, tres años después del inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania. Ahora, después de algo menos de 365 días al mando, Sviridenko deja el cargo a petición del presidente, que ha puesto en marcha una nueva remodelación de Gobierno. Por ahora, Zelenski no ha confirmado quién sustituirá a Sviridenko como 'premier' en Ucrania.

Sviridenko ha dejado el cargo este domingo, después de que Zelenski anunciara estos cambios que buscan, en sus palabras, garantizar la aplicación de una estrategia política renovada. En esta nueva estrategia, la ya ex primera ministra asumirá una nueva responsabilidad en política exterior. "Cada eje prioritario de la política exterior estará a cargo de una persona concreta con amplia experiencia, capaz de llevar a cabo lo que acordamos entre líderes y lo que espera el pueblo ucraniano", aseguró Zelenski en un mensaje en Telegram.

Zelenski ha agredecido a Sviridenko su "labor clara, estable y eficaz en el cargo de primera ministra", si bien su nuevo papel estará en una "importante línea de actuación en las relaciones con un socio clave". Ella, por su parte, ha agradecido la confianza depositada en ella durante su breve estancia en el cargo: "Me enorgullece haber tenido el honor de liderar el Gobierno durante uno de los períodos más difíciles de la historia moderna de Ucrania", ha manifestado la ahora exjefa del Gobierno.

"Seguiré dispuesta a servir al Estado ucraniano y a llevar a cabo todas las tareas encaminadas a fortalecer la posición de Ucrania, defender nuestros intereses nacionales y acercarnos a una paz justa", ha añadido sin noticias sobre su futuro. Se especula con que podría ser nombrada embajadora de Ucrania en Estados Unidos.

Sobre la cuestión del sucesor, fuentes de Bloomberg próximas al procedimiento colocan como favoritos al director ejecutivo de la estatal Naftogaz, Sergii Koretski, o al ex primer ministro Denis Shmyhal, actual ministro de Energía.

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