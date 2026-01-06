María Corina Machado asegura que volverá a Venezuela “lo antes posible”

Fotografía de archivo del 11 de diciembre de 2025 que muestra a la líder opositora venezolana María Corina Machado

¿Qué ha dicho? En la primera entrevista que concede tras la captura de Maduro el pasado sábado, la líder opositora venezolana ha agradecido a Trump por las "valientes acciones".

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, ha agradecido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por las acciones que, según ella, llevaron a la captura de Nicolás Maduro. En una entrevista con Fox News, Machado recordó que dedicó a Trump el Premio Nobel de la Paz que recibió en octubre, aunque llegó tarde a la ceremonia en Oslo. Aseguró que planea regresar a Venezuela pronto y destacó que su oposición convertiría al país en un centro energético y restablecería el Estado de derecho. A pesar de afirmar que ganaría unas elecciones justas, Trump se ha negado a respaldarla públicamente.

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha agradecido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por las "valientes acciones" que, según ha afirmado, condujeron a la captura de Nicolás Maduro, durante una entrevista con el presentador Sean Hannity en la cadena Fox News.

Machado ha recordado que en octubre dedicó a Trump el Premio Nobel de la Paz que le fue concedido y señaló que tuvo que salir de Venezuela en secreto para viajar a Oslo a recibir el galardón, aunque llegó demasiado tarde para asistir a la ceremonia oficial.

La dirigente opositora ha asegurado que planea regresar a Venezuela lo antes posible y ha precisado que no ha hablado con Trump desde la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, de acuerdo con sus declaraciones en la entrevista televisiva.

Machado ha sostenido que la oposición que encabeza convertiría a Venezuela en un centro energético para las Américas, restablecería el Estado de derecho para garantizar la seguridad de la inversión extranjera y facilitaría el regreso de los venezolanos que, dijo, huyeron del país durante el Gobierno de Maduro.

La líder opositora ha afirmado que su movimiento obtendría "más del 90 % de los votos" en unas elecciones libres y justas. Sin embargo, Trump se ha negado públicamente a respaldarla, al afirmar durante el fin de semana que Machado no cuenta con el apoyo suficiente dentro de Venezuela para liderar el país.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.