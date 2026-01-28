Marco Rubio también abre la puerta a María Corina Machado para "formar parte" de la transición en Venezuela y niega que EEUU planee otro ataque

Entre líneas Rubio pone la transición española tras la muerte de Franco como ejemplo de que cambio de una dictadura a una democracia.

Tal y como ya hizo el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, hace unas semanas, su secretario de Estado, Marco Rubio, ha confirmado que la Administración estadounidense está abierta a que María Corina Machado "puede formar parte" de la transición en Venezuela. Un proceso que el norteamericano ha comparado con la española posterior al franquismo, en la misma comparecencia en la que ha descartado estar preparando otra operación sobre territorio venezolano.

"Lo que intentamos desencadenar aquí es un proceso de estabilización, recuperación y transición hacia una situación en la que María Corina y otras personas puedan formar parte", ha asegurado en unas declaraciones que ha hecho una audiencia ante el Senado sobre la estrategia de la Administración Trump hacia el caribeño.

En este sentido, ha explicado que conoce a Machado desde hace muchos años, así como que ha tratado con ella mucho más que cualquiera de los miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado que lo interrogaban.

Si bien ha negado que Trump tenga intención de llevar a cabo un nuevo ataque en Venezuela, no descarta ninguna opción si la presidenta interina, Delcy Rodríguez, no coopera con Washington, ha advertido que ahora "guste o no, el control de las armas y de las instituciones gubernamentales está en manos del régimen".

"Les puedo asegurar con total certeza que no estamos preparando ni tenemos la intención ni esperamos tener que tomar ninguna acción militar en Venezuela en ningún momento", ha subrayado Rubio, al tiempo que ha explicado que la única presencia militar estadounidense que hay en Venezuela son los infantes de Marina resguardando la embajada.

Pese a ello, ha insistido en las advertencias: "Si aparece una fábrica de drones iraníes y amenaza a nuestras fuerzas en la región, el presidente conserva la opción de eliminarla", ha sostenido.

Preguntado sobre si la Administración informará al Congreso en caso de una próxima acción militar en la región, Rubio ha explicado que no prevén una operación que les involucre de forma sostenida en Venezuela, por lo que no haría falta notificar a los legisladores, puesto que "todo se está desarrollando en una trayectoria muy diferente en este momento".

En este sentido, cabe destacar que la Casa Blanca no pidió permiso al Congreso para perpetrar el ataque en Venezuela del 3 de enero que resultó en la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes afrontan cargos por narcotráfico en Nueva York.

Rubio sostiene que se hizo lo correcto dado que no se trató de una "guerra" ni de la "ocupación de un país extranjero", sino una operación judicial para arrestar a dos personas buscadas por la Justicia estadounidense.

España como ejemplo de transición

Asimismo, el secretario de Estado puso como ejemplo para el país bolivariano la transición democrática española tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975. "Hay precedentes. Puedo mencionar varios ejemplos, como España o Paraguay, lugares donde hubo una transición de un régimen autocrático a una democracia y llevó tiempo", apuntó.

El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que ahora no puede dar "un plazo exacto" de cuánto tiempo tardará la transición en Venezuela, pero subrayó que "no puede durar para siempre".

"Tenemos que haber avanzado mucho más, en tres, cuatro o cinco meses, para que la situación no sea la misma que hoy. Probablemente, podré dar una mejor respuesta cuando finalmente tengamos gente sobre el terreno", como la embajadora, consideró.

Rubio insistió en la diferencia entre hablar por teléfono a diario con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y en trabajar realmente con la sociedad civil y con las autoridades locales.

"Lo único que les digo es que, antes de esto, la situación estaba estancada. Antes de esto, habíamos pasado 14 años intentando cambiar la dinámica en Venezuela. Esta es la primera vez en más de una década que vemos la posibilidad de cambiar las condiciones de la sociedad", subrayó.

