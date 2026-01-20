Trump abre la puerta ahora a "involucrar" a la líder opositora María Corina Machado en el futuro de Venezuela

¿Qué ha dicho? "Una mujer increíblemente amable hizo algo extraordinario hace unos días. Quizás podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo. María, quizás podamos hacerlo", ha afirmado el presidente de EEUU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado este martes que podría "involucrar" de alguna manera a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, en el futuro de Venezuela. El mandatario republicano ha hecho esta afirmación durante una rueda de prensa con motivo del primer aniversario de su retorno al poder y tras la reunión que mantuvo la semana pasada en la Casa Blanca con Machado, quien le obsequió la medalla de su Premio Nobel de la Paz.

"Una mujer increíblemente amable hizo algo extraordinario hace unos días. Quizás podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo. María, quizás podamos hacerlo", ha afirmado, según ha informado EFE. Trump se ha expresado en estos términos después de asegurar que anteriormente Venezuela enviaba a Estados Unidos a sus "narcotraficantes y prisioneros", situación que cambió tras la captura de Nicolás Maduro.

"Estaba en contra de Venezuela, pero ahora me encanta Venezuela", ha sostenido Trump, quien ha agregado que ha estado "trabajando muy bien" con el nuevo Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro y quien asumió el poder tras su derrocamiento.

El mandatario ha explicado que las compañías petroleras se están preparando para realizar "inversiones masivas" en Venezuela, país que "tiene más petróleo incluso que Arabia Saudí". El pasado 3 de enero, fuerzas estadounidenses depusieron a Nicolás Maduro durante un ataque en Venezuela que derivó en la captura y traslado del líder chavista y de su esposa, Cilia Flores, a Nueva York, donde ambos enfrentan cargos por narcotráfico.

Trump anunció entonces que su país gobernaría en Venezuela y posteriormente respaldó al nuevo Gobierno de Rodríguez, al asegurar que este está cumpliendo con todas las exigencias de Washington, incluido el acceso al sector petrolero venezolano. Hasta ahora, Estados Unidos ha excluido del proceso de transición a Machado, al considerar que no cuenta con suficientes apoyos internos para liderar el país.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.