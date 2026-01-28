Chalecos, pines y balas: así se ha convertido el estilo 'MAGA' en un mensaje de poder

Los detalles Desde Kristi Noem hasta Katrina Pierson, cada prenda y accesorio envía un mensaje claro: fuerza, autoridad y amenaza. La estética se ha convertido en parte del discurso político.

No es casualidad. Tampoco es moda. En el universo 'MAGA', la ropa se ha convertido en mensaje político. Y en los últimos días, la estética trumpista vuelve a estar en el centro de la conversación.

El ejemplo más llamativo es el de Greg Bovino. Su indumentaria se asemeja claramente a la de un oficial de la Alemania nazi. El corte, los colores, la rigidez del conjunto. Una imagen que remite a autoridad, disciplina y miedo, y que no pasa desapercibida.

Esa estética no es nueva. También la hemos visto en el cine. En la película 'Una batalla tras otra', Sean Penn interpreta a un jefe antiinmigración despiadado con el mismo corte de pelo, la misma ropa y la misma pose. La ficción y la realidad, en este caso, caminan peligrosamente cerca.

Y si hay alguien que ha entendido el poder del vestuario es Kristi Noem. La gobernadora no sale a la calle sin su gorra, pero sobre todo sin su chaleco antibalas. No lo lleva por seguridad. Lo lleva para intimidar, para lanzar ante las cámaras un mensaje claro de mano dura.

Noem no pierde la oportunidad de meterse en el papel e imponer autoridad. Da igual si trabaja sobre el terreno o si posa ante los focos: a veces con estética operativa, otras al más puro estilo cowboy de Dallas. La política convertida en espectáculo.

Pero la estética trumpista no se queda solo en la ropa. También llega a los símbolos. Los hay religiosos, como la cruz que luce habitualmente Karoline Leavitt. Y los hay armamentísticos. Algunos republicanos han sustituido el tradicional pin de la bandera estadounidense por pines con fusiles, colocados exactamente en el mismo lugar.

Del pin al collar hay solo un paso. Katrina Pierson, representante republicana en Texas, ha ido más allá y luce balas reales al cuello. No es una casualidad estética.

En el mundo 'MAGA' nada es decorativo. La ropa, los símbolos y los gestos forman parte del discurso. Armas, fuerza y amenaza convertidas en identidad política.

