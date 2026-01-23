Los juegos de Delcy Rodríguez: cómo pasó de negociar en la sombra a ser la elegida de Trump para liderar Venezuela

Los contactos de Delcy Rodríguez con EEUU empezaron en otoño y se reforzaron tras una llamada Maduro-Trump en noviembre

Los detalles Según una exclusiva de 'The Guardian', Delcy Rodríguez mantuvo contactos discretos con Estados Unidos meses antes de la caída de Nicolás Maduro, una estrategia que hoy explica por qué Donald Trump confía en ella, mientras el Gobierno venezolano lo niega todo.

¿Qué tiene que ver la afición al ping-pong de Delcy Rodríguez con que ahora sea la elegida de Trump para liderar Venezuela? Según una exclusiva de 'The Guardian', más de lo que parece.

Meses antes de la captura de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez ya había movido ficha. Según el diario británico, la entonces vicepresidenta venezolana negoció discretamente con Estados Unidos su futuro político y garantizó su cooperación una vez que el régimen cayera. Una estrategia calculada, medida… y que hoy la coloca en el centro del nuevo tablero político venezolano.

Eso sí, el Gobierno venezolano lo niega todo y asegura que la información es falsa.

Todo estaba pensado

El pasado 3 de enero, Donald Trump dejaba clara públicamente su buena sintonía con ella: "Ella, esencialmente, quiere hacer lo que sea necesario para hacer Venezuela grande otra vez".

Y, según 'The Guardian', Delcy Rodríguez cumplió su parte. Antes incluso de que Maduro fuera capturado, ya había trasladado a Washington su disposición a colaborar tras su caída. No para ayudar activamente a derrocarlo, pero sí para garantizar estabilidad una vez consumado el desenlace.

Un mensaje que ella misma lanzó ese mismo día: "Estamos dispuestos a relaciones de respeto con Washington".

Contactos discretos desde otoño

Los contactos entre Delcy Rodríguez y Estados Unidos no fueron improvisados. Según la investigación, comenzaron en otoño y se intensificaron tras una conversación telefónica en noviembre entre Maduro y Trump.

El propio presidente estadounidense restó importancia a aquella llamada: "No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica".

Pero mientras esa conversación no parecía ir a ningún sitio, Delcy Rodríguez ya negociaba su propio futuro.

Salvar la cabeza

En diciembre, Delcy fue todavía más clara con uno de sus interlocutores estadounidenses. Les aseguró que "colaboraría con el resultado que se presentase", una frase que hoy cobra todo su sentido. Traducido: pasara lo que pasara, ella seguiría en pie.

Una idea que después reafirmó públicamente tras asumir el cargo: "Si algún día me tocase ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada".

El factor personal… y el ping-pong

Incluso Marco Rubio terminó reconociendo que el carácter de Delcy Rodríguez y su afición a actividades como el ping-pong ayudaron a cambiar la imagen que Washington tenía de ella.

No es una anécdota menor. Según las fuentes citadas por 'The Guardian', ese perfil más cercano, menos rígido y más estratégico jugó claramente a su favor en los despachos estadounidenses.

Trump tampoco ha escondido ese cambio de percepción: "También hablé hoy con María y ya saben, me cae muy bien. Pero Delcy ha demostrado un liderazgo muy fuerte hasta ahora, debo decir".

Negación desde Caracas

Desde el Gobierno venezolano, la respuesta ha sido tajante. En redes sociales han desmentido la historia, la califican de fake y niegan que existiera cualquier acuerdo previo con Estados Unidos.

Pero mientras Caracas lo niega, en Washington la confianza en Delcy Rodríguez crece. Y en la nueva Venezuela que empieza a dibujarse tras la caída de Maduro, ella parece haber ganado la partida.

Porque, a veces, la política también se juega como el ping-pong: con paciencia, reflejos rápidos… y sabiendo exactamente cuándo devolver la pelota.

