Ivanka Trump y su isla de ricos: compra un paraíso natural en Albania para construir un exclusivo resort para turistas

Los detalles Sazan dejará de ser una isla casi deshabitada y virgen, en medio de un Parque Natural, para convertirse en un complejo de lujo. Porque Ivanka quiere levantar hasta 10.000 habitaciones en su hotel y ha pagado 1.400 millones de euros.

En Albania, la isla deshabitada de Sazan, ubicada en un parque natural, ha sido comprada por Ivanka Trump y su marido por 1.400 millones de euros. Esta adquisición ha generado un gran descontento social, ya que planean construir un exclusivo resort para turistas ricos con hasta 10.000 habitaciones, transformando así este paraíso natural. La isla, de soberanía albanesa, se encuentra entre el mar Adriático y el Jónico y aún posee munición sin detonar de la época comunista. La compra ha provocado protestas y enfrentamientos, con 15 detenidos y ataques a la oficina del primer ministro, en un intento por preservar el patrimonio natural.

En Albaniahay un paraíso terrenal. Es una isla deshabitada, dentro de un parque natural. O mejor dicho, lo era, porque la hija del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su marido la han comprado. Ivanka Trump ha desembolsado 1.400 millones de euros por la isla llamada Sazan.

Esta adquisición ha generado muchísimo descontento social. Y es que, con el permiso del Gobierno de Albania, esta isla dejará de ser un verdadero lujo natural para convertirse en lo que más les gusta a los Trump: construir un exclusivo resort para turistas ricos con hasta 10.000 habitaciones.

Hablamos de una pequeña isla y prácticamente virgen que ha enamorado a Ivanka Trump y a su marido. "Es hermosa. Es una isla de 1.400 hectáreas privadas y en mitad del mar Mediterráneo", ha asegurado la hija del presidente Trump.

De soberanía albanesa, Sazan se sitúa entre el mar Adriático y el Jónico. "La arquitectura debe estar plenamente integrada en la isla", ha argumentado Ivanka, para que su plan de levantar un resort vacacional en medio de un parque natural suene algo mejor.

Todo, en un entorno subtropical y que necesita que se eliminen miles de piezas de munición que quedaron sin detonar. Son todas de la época comunista.

Buena parte de la población, sobre todo ecologistas, no acepta el acuerdo entre Ivanka, su marido y el Gobierno de Albania por la compra de Sazan. De hecho, ya se han producido graves altercados, enfrentamientos directos entre guardias y activistas, que han dejado hasta 15 detenidos.

Hasta han llegado a lanzar cócteles molotov contra la oficina del primer ministro entre acusaciones de corrupción. Quieren salvar su patrimonio natural de las garras de la explotación turística para ricachones.

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