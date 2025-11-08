"Si no llueve habrá que evacuar Teherán": la situación límite en Irán por la peor sequía en casi 60 años.

Las causas En el país no ha caído una sola gota de lluvia desde que comenzó el otoño. El cambio climático, la expansión urbana y la sobreexplotación de los recursos hídricos han llevado al límite el suministro de agua.

Irán enfrenta su peor sequía en 57 años, con 40 días de otoño sin lluvia, dejando las presas al límite y la principal fuente de agua de Teherán casi agotada. Eshan Daneshvar, director de la compañía regional de agua, advierte que solo hay suministro para dos semanas. El presidente Masoud Pezeshkian ha anunciado medidas drásticas, como el racionamiento del agua a finales de noviembre si no llueve. Actualmente, el 70% de los habitantes de Teherán consume 130 litros diarios, debiendo reducir un 20% para mitigar la crisis. Si la situación persiste, podría ser necesario evacuar la capital, que alberga a más de nueve millones de personas. El cambio climático, la expansión urbana y la sobreexplotación de recursos han exacerbado la crisis hídrica.

"Solo se puede abastecer a la capital durante dos semanas", ha confirmado Eshan Daneshvar, director general de la compañía regional de agua de Teherán.

Porque la situación es límite. Porque la crisis hídrica ha llevado a Masoud Pezeshkian, presidente del país, a anunciar varias medidas drásticas si todo sigue como hasta ahora: "Si no llueve habrá que racionar el agua en Teherán entre finales de noviembre y comienzos de diciembre".

Eso, sin embargo, ya lo están haciendo sin que haya habido anuncio oficial del Gobierno. Según medios iraníes, el 70% de la población de la capital consume unos 130 litros de agua al día. Para solventar esta crisis hídrica deberían reducir el consumo en un 20%.

Así, con la situación cada vez más crítica, el presidente ha lanzado un serio aviso a la población: "Si no llueve habrá que evacuar Teherán".

Una medida compleja, pues en la capital viven más de nueve millones de personas y en el área metropolitana residen 15 millones.

