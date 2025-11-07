Mamdani aterriza en Puerto Rico y vuelve a desatar la ira de Trump que amenaza con retirar fondos a Nueva York

¿Por qué es importante? El nuevo primer edil de Nueva York se ha erigido como el alcalde de todos y de esta forma ha trasladado su apoyo a la comunidad latina que sufre la represión de las políticas migratorias trumpistas.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha sorprendido al establishment estadounidense al realizar su primer viaje oficial a Puerto Rico, en lugar de Israel, como prometieron sus contrincantes. En la cumbre 'Somos', Mamdani ha mostrado su apoyo a la comunidad latina frente a las redadas migratorias de Trump. Recibido como una estrella, ha manifestado su intención de mantener Nueva York como una ciudad abierta y resistente a las políticas migratorias del presidente. Durante su visita, ha probado la comida local, ganándose la simpatía de los puertorriqueños. Trump ha criticado a Mamdani, amenazando con retirar fondos a la ciudad.

El nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha vuelto a romper los esquemas del establishment estadounidense. Lejos de realizar su primer viaje oficial a Israel, como prometieron todos sus contrincantes durante las elecciones, él se ha desplazado hasta Puerto Rico para asistir a la cumbre anual 'Somos', que reúne a políticos hispanos y neoyorquinos. De esta forma, ha querido trasladar su apoyo a la comunidad latina frente a las redadas de los agentes de migración que está desplegando el presidente Trump.

Mamdani ha sido recibido en la isla como una estrella y él ha correspondido a los puertorriqueños. "Puerto Rico, ¿cómo estamos? Es un gran placer estar aquí como alcalde electo de la ciudad de Nueva York", ha manifestado, dejando claro que el nuevo primer edil pretende que la ciudad de los rascacielos siga siendo abierta y, bajo su mandato, un muro para las políticas migratorias del presidente de los Estados Unidos. "No se puede contar la historia de Nueva York sin contar la historia de Puerto Rico", ha señalado.

Tras el baño de masas, Mamdani ha aprovechado para ganarse la simpatía de los locales probando platos de la comida tradicional de la isla. "En las pocas horas que llevo aquí, ya probé el mofongo. ¡Estuvo delicioso!", ha expresado.

Todo esto ha ocurrido mientras que Donald Trump ha vuelto a atacarle y ha amenazado con retirar fondos a su ciudad. "Si es comunista, no habrá mucha actividad. Así que no se necesitarían puentes, ni túneles, ni todas las demás cosas que se estaban planeando desde Nueva York", ha aseverado el líder republicano.

No obstante, no es la primera vez que Mamdani muestra su apoyo a los puertorriqueños, puesto que ya lo hizo durante las primarias en el desfile del Día de Puerto Rico. En aquella ocasión aprovechó también para practicar su español y recitó un conocido lema isleño: "Puerto Rico no se vende". Así, Mamdani ha vuelto a reiterar que ha llegado para hacer una política diferente.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.