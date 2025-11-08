El cierre del Gobierno de Trump deja más de 1.700 vuelos cancelados y suspende los pagos de ayuda de alimentos

Los detalles Las estanterías de algunos bancos de comida están totalmente vacías por la alta demanda: ya hay 42 millones de habitantes afectados.

El cierre del Gobierno de Donald Trump se ha convertido en el más largo y polémico de la historia de Estados Unidos. La falta de consenso en el Congreso ha dejado sin fondos a los controladores aéreos, provocando la cancelación de más de 1.700 vuelos y generando caos en los aeropuertos. La ausencia de sueldo ha llevado a los controladores a no presentarse a trabajar, agravando la situación. Además, 42 millones de ciudadanos dependen de las ayudas gubernamentales, cuyo coste asciende a 9.000 millones de dólares mensuales. Con el Congreso estancado, no se prevé un fin cercano al cierre, y la Administración Trump no ha tomado medidas para aliviar la situación.

El cierre del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, se ha convertido en el más largo de la historia del país y en uno de los más polémicos. La falta de consenso en el Congreso ha afectado a los fondos federales para pagar a unos controladores aéreos que se están dando de baja ante la situación, algo que ha causado más de 1.700 vuelos cancelados este fin de semana.

Los aeropuertos estadounidenses se enfrentan a aglomeraciones, horas de espera y la frustración de miles de pasajeros en unas jornadas marcadas por las críticas al líder republicano. Hay escasez de controladores aéreos y el motivo es que no han cobrado porque el presidente les ha retirado el sueldo.

Como cabía esperar, la respuesta de estos trabajadores ha sido no presentarse a trabajar ya que estas medidas hacen que no puedan afrontar los gastos de la hipoteca o el alquiler, entre otros.

De esta manera, la urgencia es cada vez más y más extrema, sobre todo para los 42 millones de ciudadanos que dependen de las ayudas del Gobierno para comer, cuyos pagos han sido perjudicados. "Es como asfixiar a la gente, como ponerle el pie en el cuello", dice una estadounidense.

Tras casi mes y medio de cierre del Gobierno federal, las estanterías de algunos bancos de alimentos están totalmente vacías por la alta demanda. Y es que el coste de las ayudas gubernamentales se acerca a los 9.000 millones de dólares al mes.

"Ahora hay más necesidad, así que ahora calculan cuánto te dan... se nota la diferencia. Antes nos daban muchísimo más", agrega una ciudadana, mientras otra indica que sabe "lo que es dar de comer" a sus hijos sin poder dar bocado. Con el Congreso incapaz de llegar a un acuerdo, no parece que el fin del cierre vaya a llegar pronto.

Por el momento, la Administración Trump no va a hacer nada para aliviar el hambre de millones de estadounidenses. Muchos de ellos ya están preocupados por el esperado Día de Acción de Gracias ya que quizá no puedan comprar los ingredientes.

