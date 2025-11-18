Ahora

En pleno alto el fuego

Al menos 13 muertos por un bombardeo de Israel a "un complejo de entrenamiento de Hamás" en el sur de Líbano

Sí, pero... El ataque se ha llevado a cabo a pesar del alto el fuego en vigor con Líbano y se enmarca en la operación de Israel contra el rearme de las milicias en la zona.

Soldados israelíes en la frontera con Líbano en al-Adisa.Soldados israelíes en la frontera con Líbano en al-Adisa.Agencia EFE
El Ejército de Israel confirmó haber bombardeado este martes "un complejo de entrenamiento de Hamás" en el sur de Líbano, en el que según las autoridades de este país, han muerto 13 personas.

"El Ejército atacó a terroristas que operaban en un complejo de entrenamiento de Hamás en la zona de Ain el Helu en el sur del Líbano", se indica en un comunicado militar. "El complejo militar era utilizado por terroristas de Hamás para maniobras de entrenamiento para planear y llevar a cabo ataques terroristas contra las fuerzas del Ejército y el Estado de Israel", continúa el texto.

Las fuerzas armadas israelíes se refieren habitualmente como terroristas a milicianos e individuos que atacan a israelíes, si bien no aportó pruebas de la vinculación de las víctimas con el grupo islamista palestino en el comunicado.

El ataque se produjo en el mayor campamento de refugiados de Líbano, ubicado en la ciudad meridional libanesa de Sidón. El Ejército asegura haber tomado medidas previas para "mitigar el daño a civiles", como el uso de municiones de precisión o vigilancia aérea.

Las fuerzas armadas enmarcaron el ataque como parte de los bombardeos constantes que lleva a cabo en Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor, contra el rearme de las milicias en la zona, mayoritariamente del grupo chií Hizbulá.

Desde el comienzo del conflicto a finales de 2023 se han producido varios ataques contra responsables de facciones en carreteras, campos de refugiados o sus inmediaciones, siendo el de mayor envergadura el que acabó con el entonces número dos del movimiento islamista palestino Hamás Saleh al Arouri a las afueras de Beirut.

