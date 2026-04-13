Macron anuncia una conferencia internacional en los próximos días para desbloquear el estrecho de Ormuz

El presidente francés, Emmanuel Macron, pronuncia un discurso en la base naval de submarinos nucleares de Ile Longue en Crozon, el 2 de marzo de 2026.

¿Qué ha dicho? "Organizaremos con el Reino Unido, en los próximos días, una conferencia con los países dispuestos a contribuir a nuestro lado a una misión multinacional pacífica destinada a restaurar la libertad de navegación en el estrecho", ha anunciado Macron.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado que Francia y el Reino Unido organizarán una conferencia para una misión "estrictamente defensiva" en el estrecho de Ormuz, excluyendo a Estados Unidos, Israel e Irán. El objetivo es restablecer la libre circulación en la zona cuando la situación lo permita. Macron enfatiza la importancia de una solución diplomática duradera para el conflicto en Oriente Medio, abordando temas como el programa nuclear de Irán y sus acciones desestabilizadoras. Además, se busca reanudar la navegación libre y sin obstáculos en el estrecho de Ormuz lo antes posible.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado este lunes que su país y el Reino Unido van a organizar "en los próximos días" una conferencia con los países que estén dispuestos a participar en una misión "estrictamente defensiva", para restablecer la libre circulación por el estrecho de Ormuz.

En un mensaje en su cuenta de X, Macron ha puesto el acento en que esa misión será "estrictamente defensiva y distinta de los beligerantes", lo que deja al margen a Estados Unidos, Israel e Irán, y en que su objetivo es que se pueda desplegar "desde que la situación lo permita".

El jefe de Estado francés ha insistido en que no hay que descartar ningún esfuerzo para lograr "una solución sólida y duradera del conflicto en Oriente Medio por la vía diplomática" para así "dotar a la región de un marco robusto" con el que todas las partes puedan "vivir en paz y en seguridad".

Eso significa, ha dicho, abordar "todas las cuestiones de fondo" y darles "una respuesta duradera", lo que incluye tanto el programa nuclear y balístico de Irán, como sus "acciones desestabilizadoras en la región", pero igualmente la reanudación "lo más rápido posible de una navegación libre y sin obstáculos en el estrecho de Ormuz".

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