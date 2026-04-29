EEUU contra los migrantes en su Ley Electoral: el Supremo reduce la protección del voto para las minorías raciales

¿Por qué es importante? La decisión se produce en un año marcado por las acciones del ICE de Donald Trump contra la población migrante. Pero también en el que se van a celebrar elecciones legislativas en noviembre. Una cita clave para la segunda parte del mandato de Trump.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha recortado las protecciones históricas de la Ley de Derecho al Voto, afectando negativamente a las minorías raciales y étnicas. La decisión llega en un año de elecciones legislativas cruciales y después de acciones del gobierno de Trump contra la población migrante. Grupos latinos y afroamericanos critican el fallo, argumentando que debilita su representación electoral. El Supremo anuló el mapa electoral de Luisiana, alegando un uso excesivo de criterios raciales, lo que favorece a los republicanos. Esta decisión podría aumentar su mayoría en la Cámara de Representantes, afectando la equidad en la representación política de las minorías.

Históricamente, Estados Unidos tenía una serie de protecciones electorales, de seguros, para el voto de las minorías raciales y étnicas. Así constaba en su Ley de Derecho al Voto, también conocida como ley VRA, por sus siglas en inglés. Decimos tenía, porque este miércoles el Tribunal Supremo de EEUU ha metido la tijera a dichas protecciones.

La decisión se ha producido en un año marcado que ha estado marcado por las acciones del ICE de Donald Trump contra la población migrante. Pero también en un año en el que se van a tener que celebrar las elecciones legislativas. Será en el mes de noviembre y se considera una cita clave, de la que puede depender la segunda parte del mandato del presidente Trump.

Grupos minoritarios latinos y afroamericanos ya han criticado el fallo del Supremo. Denuncian que debilita el electorado de sus comunidades, en medio de una campaña iniciada por Trump en 2025 en Texas, que busca rediseñar los mapas electorales de varios Estados cinco años antes de lo habitual.

El Tribunal Supremo de EEUU ha anulado este miércoles el mapa electoral del Legislativo de Luisiana, con el argumento de que su diseño se basó excesivamente en criterios raciales, un éxito para los republicanos, que supone una derrota para organizaciones de derechos civiles en todo el país. Para Héctor Sánchez Barba, presidente de 'Mi Familia Vota', la decisión "revierte décadas de avances arduamente conquistados, dedicados a garantizar que cada ciudadano, independientemente de su raza, posea una voz equitativa en nuestra democracia y una representación justa".

Subrayó que tendrá un efecto "devastador" sobre los latinos porque elimina la parte que prohibía los estados a "incurrir en la práctica ilícita de fragmentar a los grupos minoritarios raciales y lingüísticos a través de los distritos electorales, con el fin de debilitar su fuerza colectiva de voto". El fallo "despoja a los votantes de raza negra de una representación justa y equitativa, y dificulta que las personas de otras comunidades históricamente excluidas hagan oír sus voces en temas como la vivienda asequible, los empleos bien remunerados, la atención médica de calidad y la seguridad en sus comunidades", señaló por su parte el grupo civil 'All Voting is Local'.

Tras el fallo del Supremo, el Legislativo de Florida avanzó el nuevo mapa electoral, que según 'Voto Latino', podría arrebatar hasta cuatro escaños a los demócratas. "Debido a que la Ley de Derechos Electorales no requería que Luisiana creara un distrito adicional de mayoría minoritaria, ningún interés apremiante justificó el uso de la raza por parte del estado al crear el (mapa)", indicó el Supremo en su sentencia.

La decisión del Supremo limita así el rediseño de mapas electorales en todo el país por motivos raciales, al entender que la Ley de Derechos Electorales no exigía que el estado crease un segundo distrito de mayoría afroamericana. Con las elecciones legislativas de mitad de mandato previstas para noviembre en Estados Unidos y la redistribución de distritos que adelantan varios estados, el fallo podría ampliar la mayoría republicana en la Cámara de Representantes en alrededor de una veintena de escaños. "Las distinciones entre ciudadanos únicamente por su ascendencia son, por su propia naturaleza, odiosas para un pueblo libre cuyas instituciones se fundan en la doctrina de la igualdad", se lee en la sentencia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.