La última decisión de Powell al frente de la Reserva Federal de EEUU: mantiene los tipos pese a la guerra con Irán

¿Qué han dicho? "Los indicadores recientes sugieren que la actividad económica se ha expandido a un ritmo sólido. La creación de empleo se ha mantenido baja, en promedio, y la tasa de desempleo apenas ha variado en los últimos meses. La inflación es elevada, reflejando en parte el reciente aumento de los precios mundiales de la energía", explica la Fed.

El Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos ha decidido mantener los tipos de interés entre el 3,50% y el 3,75%, ante la incertidumbre generada por el conflicto en Oriente Próximo. Esta es la tercera vez consecutiva que no se modifican los tipos, tras tres reducciones previas. Jerome Powell, cuyo mandato culmina el 15 de mayo, continuará en el Comité pese a sus enfrentamientos con Donald Trump. Powell ha expresado su preocupación por las acciones legales de la Administración Trump, que podrían comprometer la independencia del banco central. La Fed sigue comprometida con el máximo empleo y una inflación del 2%, ajustando la tasa de referencia según las condiciones económicas.

El Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), ha optado por mantener los tipos de interés en el rango objetivo del 3,50% al 3,75%. Han evitado así modificar el rumbo de su política monetaria, ante unos efectos del conflicto en Oriente Próximo todavía inciertos.

Se trata de la tercera vez consecutiva que el banco central deja intactos los tipos tras una racha de tres bajadas de 25 puntos básicos desde el mes de septiembre. Pero quizás, lo más destacado es que esta decisión podría ser la última decisión del instituto emisor con Jerome Powell a la cabeza. Tras muchos enfrentamientos con el presidente Donald Trump, Powell acabará su mandato el próximo 15 de mayo.

"Los indicadores recientes sugieren que la actividad económica se ha expandido a un ritmo sólido. La creación de empleo se ha mantenido baja, en promedio, y la tasa de desempleo apenas ha variado en los últimos meses. La inflación es elevada, reflejando en parte el reciente aumento de los precios mundiales de la energía", ha explicado la Reserva Federal en un comunicado.

Creen que las consecuencias por el conflicto en Oriente Próximo elevan la incertidumbre sobre las perspectivas económicas en el país norteamericano. En este sentido, el instituto emisor ha sostenido que se mantendrá atento a la evolución de la situación económica para cumplir con el mandato dual: alcanzar el máximo empleo y mantener la inflación en el 2%. Se muestra preparado para ajustar la tasa de referencia en el futuro en caso de no poder continuar con ambos objetivo siguiendo una alta gama de información "incluyendo datos sobre las condiciones del mercado laboral, presiones inflacionarias y expectativas de inflación, y acontecimientos financieros e internacionales".

La decisión de mantener los tipos en el nivel actual ha sido apoyada por la mayoría de los miembros del Comité, aunque tres gobernadores, a pesar de concordar en mantener sin cambios el precio del dinero, han optado por no apoyar la inclusión de un sesgo de flexibilización de los tipos incluida en la declaración.

Powell se mantendrá como gobernador

Jerome Powell ha indicado que continuará con su asiento en el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del banco central estadounidense tras el fin de su mandato como 'guardián del dólar', previsto para el 15 de mayo. A pesar del cierre de su investigación por parte del Departamento de Justicia, las palabras de la fiscal para el distrito de Columbia, Jeanine Pirro, acerca de reabrir la causa judicial en un futuro, han motivado su decisión.

"Las acciones legales por parte de la Administración Trump no tienen precedentes en nuestros 113 años de historia, y existen amenazas constantes de nuevas acciones similares. Me preocupa que estos ataques estén debilitando la institución y poniendo en riesgo lo que realmente importa al público: la capacidad de implementar la política monetaria sin considerar factores políticos", ha declarado el actual presidente de la Fed en la rueda de prensa posterior a la reunión de política monetaria.

En este sentido, el 'guardián del dólar' ha considerado "sumamente importante" que el banco central pueda continuar implementando la política monetaria con independencia, alejada de la política. "Tenía planeado jubilarme desde hace tiempo, y los acontecimientos de los últimos tres meses no me han dejado otra opción que quedarme hasta que se resuelvan, al menos hasta entonces", ha afirmado Powell que no ha querido especificar el tiempo que se mantendrá como gobernador --su puesto en la Junta de Gobernadores no expira hasta 2028--.

Igualmente, Jerome Powell ha explicado que su decisión no se debe a las críticas verbales por parte de la Administración Trump, sino que su "preocupación" radica en "la serie de ataques legales contra la Reserva Federal, que amenazan nuestra capacidad para implementar la política monetaria sin considerar factores políticos".

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