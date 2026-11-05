Los latinos dan la espalda a los republicanos en las 'midterms': pierden un 14% de sus votos en apenas dos años

Los datos Solo uno de cada tres latinos han optado por votar a los republicanos en estas 'midterms'. Entre los jóvenes de 18 y 29 años, solo el 28 % se ha decantado por Donald Trump, según datos de Fox News, la cadena afín del mandatario.

Los republicanos enfrentan el desafío de recuperar el voto perdido en las 'midterms', donde un tsunami demócrata los superó, especialmente entre jóvenes y latinos. Han perdido un 14% del voto latino desde 2024, con solo un 34% de apoyo en esta comunidad. Entre los jóvenes de 18 a 29 años, solo el 28% respaldó a Donald Trump. Las políticas migratorias de Trump, junto con el ICE, motivaron la movilización latina. El cantante Bobby Pulido, demócrata, destacó al ganar en Texas. Según UnidosUS, el coste de vida y la economía impulsaron el voto latino hacia los demócratas, quienes recibieron un 67% de apoyo hispano en la Cámara de Representantes.

Los republicanos van a tener que pelear para recuperar todo el voto que han perdido en las 'midterms', unas elecciones de mitad de mandato en la que han sido arrasados por un tsunami demócrata. Los jóvenes y los latinos les han dado totalmente la espalda.

Entre 2024 y estas elecciones, han perdido un 14% del voto latino, sólo les han votado un 34% de la población latina. Si miramos a los jóvenes entre 18 y 29 años, solo el 28% se ha decantado por Donald Trump. Son datos de Fox News, la cadena afín del mandatario.

Las voces hispanas han sido determinantes para esta histórica victoria demócrata. Casi 39 millones de latinos tenían derecho a voto en estas elecciones de medio mandato. Precisamente esa caza al migrante llevada a cabo por Trump y sus matones, el ICE, ha sido una de las principales causas que han motivado la movilización latina.

Uno de los rostros más destacados esta campaña ha sido el de Bobby Pulido, un reconocido cantante hispano demócrata que acaba de ganar las elecciones del Distrito 15 de Texas.

El coste de vida, la economía y la vivienda, por encima de la migración, fueron las preocupaciones que empujaron a los latinos a votar por los demócratas en Estados Unidos y rechazar al presidente Donald Trump, según reveló este miércoles una encuesta de UnidosUS, la mayor organización hispana del país.

Aunque Trump obtuvo casi la mitad del voto latino en Estados Unidos en 2024, un récord para un candidato presidencial republicano, según el Pew Research Center, ahora el 63% de los votantes hispanos desaprueban su gestión, incluyendo un 51% que la ven de manera "muy desfavorable", indicó la encuesta de UnidosUS.

Cerca de uno de cada seis latinos que votaron por Trump, el 17%, eligieron ahora a demócratas en la Cámara de Representantes, que en total recibieron un 67 % del apoyo hispano, 10 puntos más que la aspirante presidencial de ese partido en 2024, Kamala Harris.

La mayoría de los latinos también respaldaron a los candidatos demócratas al Senado (63%) y a gobernadores (66%), señaló el sondeo de 3.014 votantes latinos en distritos reñidos, estados disputados para el Senado, así como Texas, Florida, Arizona, California y Míchigan.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido