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No hay víctimas

Un tornado arrasa un aeropuerto en el sur de Brasil: vientos de 126 km/h desplazan hasta un avión y obligan a suspender los vuelos

El contexto Las imágenes muestran la fuerza del temporal: los fuertes vientos rompieron cristales, doblaron estructuras metálicas e incluso desplazaron un avión que se encontraba estacionado en la pista.

Un tornado arrasa un aeropuerto en el sur de Brasil: vientos de 126 km/h desplazan hasta un avión y obligan a suspender los vuelos Un tornado arrasa un aeropuerto en el sur de Brasil: vientos de 126 km/h desplazan hasta un avión y obligan a suspender los vueloslaSexta

Como si fuese de papel. Así ha destrozado un tornado parte de las instalaciones de un aeropuerto del sur de Brasil. El fenómeno, que llegó a alcanzar los 126 kilómetros por hora, provocó graves daños en la terminal de Chapecó, en el estado de Santa Catarina, y obligó a suspender los vuelos por tiempo indeterminado.

Las imágenes muestran la fuerza del temporal: los fuertes vientos rompieron cristales, doblaron estructuras metálicas e incluso desplazaron un avión que se encontraba estacionado en la pista. Aunque el tornado no dejó víctimas, las autoridades han suspendido las operaciones aéreas hasta que concluyan las inspecciones de seguridad de las instalaciones.

Pero el aeropuerto no ha sido el único afectado. Numerosas viviendas también han sufrido daños y unas 60.000 personas se quedaron sin suministro eléctrico en Chapecó. Ante esta situación, las autoridades municipales suspendieron las clases y comenzaron a distribuir lonas para cubrir los tejados y proteger las casas afectadas.

La situación ha llevado a declarar el estado de emergencia en varios municipios. Según el balance de las autoridades de Santa Catarina, los temporales registrados desde el domingo han afectado a 86 municipios, han causado daños en 4.441 viviendas y han dejado a 34 personas sin hogar. Otras 24 han tenido que abandonar temporalmente sus residencias.

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