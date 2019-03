La BBC publica una carta de Theresa May a su partido con un plan secreto ante un Brexit duro

En la carta publicada por la televisión pública británica, Theresa May pide a los miembros de su partido que sean razonables y que se sienten a negociar.

El diario 'The Guardian' también revela un plan secreto que seguiría el Gobierno de Reino Unido si tuviera que enfrentarse a una salida dura del Brexit. Este plan incluye, entre otros asuntos, lapara la coordinación de una posible respuesta militar.

May ha advertido a los diputados de la Cámara de los Comunes que una tercera votación de su acuerdo del Brexit podría no producirse la próxima semana si parece que no cuenta con "el apoyo suficiente".

En una carta dirigida directamente a los parlamentarios, la primera ministra recordó las opciones que restan sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea(UE) tras la cumbre del Consejo Europeo.