El cineasta Paul Laverty, acusado de terrorismo en Reino Unido por llevar una camiseta con el lema "Genocidio en Palestina, es hora de actuar"

El guionista, marido de la directora española Icíar Bollaín, fue arrestado en Edimburgo por, según ha contado, "estar luchando contra el hambre".

El cineasta Paul Laverty, marido de la directora española Iciar Bollaín, fue detenido el pasado lunes en Edimburgo por llevar una camiseta con el lema "Genocidio en Palestina, es hora de actuar", con las palabras 'Palestine' y 'Action' en mayor tamaño. Laverty fue detenido a la fuerza, tal y como se puede ver en el vídeo principal que acompaña a la noticia, tras lo que pasó varias horas en comisaría.

"Es un ritual muy interesante. Con 68 años, nunca he tenido problemas con la Policía", ha contado el guionista, quien ha denunciado que fue arrestado "por estar luchando contra el hambre".

Paul Laverty es todo un clásico en las películas de Ken Loach y tiene dos Palmas de Oro en su trayectoria como guionista. Sin embargo, ahora el Gobierno británico ha acusado al marido de Bollaín de "terrorismo", y tendrá que "comparecer el 18 de septiembre".

¿Qué hay detrás de esto?

Las palabras 'Palestine Action' tienen un significado oculto en Reino Unido. Y es que juntas pertenecen a una organización que lleva años de lucha activa contra el Gobierno de Israel y su política en Gaza. Precisamente, a raíz de la destrucción de unos aviones, el Gobierno británico la declaró ilegal, en función de su ley antiterrorista.

A partir de entonces, Paul Laverty no ha sido el único perseguido por la Policía, ya que otros dos hombre fueron detenidos por llevar lemas parecidos. "Desde numerosos gobiernos se intenta

Ahora, muchos expertos apuestan por que este debate llegue a otros tribunales. Por el momento, habrá que esperar hasta el próximo 18 de septiembre para ver si el caso de Paul Laverty progresa o se diluye durante su comparecencia ante los tribunales británicos.