Núñez Villaverde y la posibilidad de traición de Delcy Rodríguez: "Si hacemos una lista de sospechosos, ella es la primera"

Los detalles El experto en geopolítica da su opinión sobre el papel de Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Según el experto, su actuación sugiere que podría haber sido clave para que Estados Unidos lograra detener al presidente venezolano.

En laSexta Noticias, Jesús Núñez ha analizado la posibilidad de que Delcy Rodríguez haya sido clave para la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos. Núñez sugiere que una traición interna facilitó la operación, apuntando a Rodríguez como posible traidora. Tras la detención de Maduro, Rodríguez solicitó una prueba de vida del presidente y luego se autoproclamó presidenta, exigiendo a EE.UU. que rectificara. Núñez destaca que el gobierno de Trump mantiene a Rodríguez "a prueba" como presidenta interina antes de tomar el control militar. Según Núñez, Rodríguez encabeza la lista de posibles traidores que buscan sobrevivir políticamente.

En laSexta Noticias, Jesús Núñez Villaverde, experto en geopolítica, ha analizado la posibilidad de que Delcy Rodríguez fuese la pieza clave para que Estados Unidos llevara a cabo la captura de Nicolás Maduro.

"Una operación de este tipo, por mucha superioridad tecnológica de la maquinaria militar estadounidense, no se podría haber llevado a cabo en estas condiciones si no hubiera habido una traición a Maduro. Por lo tanto, alguien ha traicionado a Maduro", opina Núñez.

Asimismo, el experto repasa, basándose en su teoría de una posible traición, todo lo que hizo Delcy Rodríguez tras conocerse que Estados Unidos había conseguido detener al presidente venezolano.

"Desde ese punto de vista podemos ver la trayectoria de ayer de la propia vicepresidenta, de Delcy Rodríguez, que empieza el día pidiendo solamente una prueba de vida de Maduro. A continuación nos llegan noticias de que se ha juramentado como nueva presidenta, con lo cual ha sustituido a Maduro y también por la tarde diciendo que solo hay un presidente en Venezuela y que exigen a EEUU que dé marcha atrás", analiza Núñez.

Por otro lado, destaca la posición del Gobierno de Donald Trump de mantener a Delcy "a prueba" como presidenta interina antes de tomar el control militar del país.

Estas situaciones llevan a Jesús Núñez a pensar que "si hacemos una lista de sospechosos, de quien se ha pasado al otro bando o de quien está intentando sobrevivir no solo personal sino políticamente, Delcy es la primera de la lista".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí