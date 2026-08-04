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Controles en aeropuertos

Estos son los controles que se encuentran los viajeros españoles al llegar a Italia tras suspender el acuerdo Schengen

Italia activa controles temporales en aeropuertos a los viajeros procedentes de España tras suspender el acuerdo Schengen por la crisis migratoria de Ceuta, con una nueva cola específica y revisiones de documentación al aterrizar.

Estos son los controles que se encuentran los viajeros españoles al llegar a Italia tras suspender el acuerdo Schengen

Viajar a Italia desde España ya no es exactamente igual. Desde este sábado, las autoridades italianas han comenzado a aplicar controles temporales a los viajeros procedentes de territorio español tras la decisión del Gobierno liderado por Giorgia Meloni de suspender de forma excepcional el acuerdo Schengen, en respuesta a la llegada masiva de migrantes a Ceuta procedentes de Marruecos.

Los pasajeros que llegan desde España se encuentran en los aeropuertos italianos con una nueva organización, donde además de las habituales filas para ciudadanos comunitarios y extracomunitarios, aparece ahora una tercera vía específica para quienes llegan desde España. La periodista Conchi Gil ha explicado en Más Vale Tarde cómo es el procedimiento al que se enfrentan los viajeros españoles al aterrizar.

Los carteles instalados en los aeropuertos indican a los pasajeros procedentes de España a dónde deben dirigirse para pasar estos controles. Manuel, uno de los viajeros afectados, ha contado su experiencia tras la llegada de sus padres al aeropuerto de Venecia. Mientras él, que viajaba desde Dublín, tardó unos diez minutos en completar el proceso, sus padres, al llegar desde España, tuvieron que esperar cerca de una hora. "Ellos tardaron 50 minutos en pasar el control", ha explicado el joven en Más Vale Tarde.

Los controles se están realizando en aeropuertos como los de Pisa, Venecia o Roma, donde la televisión pública italiana ha informado de que "la Policía ya está preparada para revisar a los pasajeros procedentes de España".

Los agentes solicitan a los viajeros su documentación, como el DNI o el pasaporte, para comprobar su nacionalidad. Según explica Conchi Gil, los ciudadanos españoles que presentan un DNI español suelen superar el control sin mayores problemas, mientras que otros pasajeros que llegan desde España pero tienen otra nacionalidad están siendo sometidos a revisiones más exhaustivas.

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