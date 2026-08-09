El autor del tiroteo mortal en un colegio de Bangkok era adicto a ver contenido violento en redes y tenía "problemas familiares"

Los detalles Los agentes apuntan a una "combinación de múltiples factores" como causa de los disparos. Era un buen estudiante, aunque meses atrás un profesor ya le confiscó una pistola de aire comprimido y se le restaron puntos en su expediente de conducta.

La Policía de Tailandia señala múltiples factores detrás del ataque de un joven en una escuela de Bangkok, que dejó ocho muertos y siete heridos graves. El tirador, adicto a contenido violento en redes sociales, mató primero a sus abuelos antes de dirigirse a la escuela, donde asesinó a cinco profesores y una alumna. Aunque era buen estudiante, tenía conflictos con compañeros y problemas familiares. Las autoridades piden a los padres vigilar el contenido que consumen los jóvenes y almacenar armas de forma segura. El gobierno tailandés planea reforzar la seguridad escolar y la ley de tenencia de armas, incluyendo evaluaciones de salud mental y simulacros de emergencia. Este incidente es uno de los tiroteos escolares más mortíferos en Tailandia.

La Policía de Tailandia apunta a una "combinación de múltiples factores" como motivos y causas del ataque de un joven en un colegio de Bangkok, en un tiroteo que dejó ocho muertos, nueve contando al tirador, en la escuela. Además, hay siete heridos graves.

Entre esos factores, los agentes señalan que el autor del tiroteo era un adicto a ver contenido violento en redes sociales, si bien se ha descartado por el momento signos de acoso escolar.

El responsable de los disparos, un estudiante del centro, mató primero a sus abuelos y luego se dirigió a la prestigiosa escuela Depsirin Nonthaburi School, en Nonthaburi, donde asesinó a cinco profesores y a una alumna que no sobrevivió a las heridas.

Las investigaciones señalan que el joven era un buen estudiante con un óptimo rendimiento a nivel académico, aunque se quejaba de que su profesor de Lengua le ponía muchos deberes y que le había calificado mal en tal asignatura.

Además, anteriormente, un profesor le confiscó una pistola de aire comprimido que llevó en la mochila y que mostró al resto de sus compañeros. Por ello, se le restaron puntos en su expediente de conducta.

"Problemas familiares"

En ese sentido, el oficial Atthaphon Anusit ha apuntado también a "problemas familiares" y a "conflictos con sus compañeros" entre las causas que motivaron el ataque. El autor de los disparos, a raíz de la separación de sus padres, vivía con sus abuelos desde los dos años: "Conforme a los interrogatorios, el joven empezó a mostrar interés en aprender sobre el uso de armas de fuego".

El Policía, en sus palabras, ha pedido a los padres y a los supervisores de los menores "escuchar y prestar atención" a los problemas de los jóvenes, así como a vigilar el contenido que ven en redes sociales. Ha urgido a los progenitores con armas a tenerlas en lugares seguros porque, en este caso concreto, la pistola usada en los disparos estaba a nombre de uno de sus abuelos.

Los investigadores han interrogado a casi una veintena de testigos, entre ellos profesores y alumnos, y también a amigos y a compañeros de clase del tirador. El centro, que cuenta con 3.600 estudiantes y 250 docentes, ha anunciado que cierra a partir del lunes y que las clases se impartirán online después de que un antiguo profesor publicara imágenes practicando tiro.

Anutin Charnvirakul, primer ministro y ministro del Interior tailandés, ha adelantado que van a estudiar medidas para reforzar la ley de tenencia de armas. Cinco ministerios, incluidos Sanidad y Educación, van a desarrollar un proyecto para mejorar la seguridad escolar en todo el país.

El plan, que pretenden aplicar en un plazo de 90 días, incluye "realizar evaluaciones periódicas de salud mental" a alumnos y docentes, capacitar a los maestros para manejar crisis, establecer una aplicación para denunciar acoso escular y realizar "simulacros exhaustivos de respuesta ante emergencias", entre otros.

El del viernes es uno de los tiroteos escolares más mortíferos que ha habido en Tailandia. Este mismo año, en febrero, un asalto a una escuela de Songkhla dejó un muerto y varios heridos. En 2022, un expolicía mató a 37 personas, entre ellas 22 niños, en un centro escolar en la provincia de Nong Bua Lam Phu.

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