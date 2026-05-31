Hasta 483 vehículos rusos destruidos en 24 horas: el récord del que presumen operadores de drones ucranianos

Los detalles Desde hace días, el objetivo es destruir los camiones de militares y cisternas que circulan por las autopistas que conectan el Donbás con Crimea.

Los operadores de drones ucranianos han logrado un récord al destruir 483 vehículos en solo 24 horas, enfocándose principalmente en camiones militares y cisternas que transitan entre el Donbás y Crimea. Esta ofensiva ha desencadenado una grave crisis de combustible en la península de Crimea, provocando largas filas en las gasolineras y generando incertidumbre entre los conductores, quienes temen no poder regresar con sus vehículos. Una mujer comenta que "existe la posibilidad de llegar en coche y tener que volverte a pie". Hasta el momento, Rusia no ha conseguido detener estos ataques.

Los operadores de drones ucranianos presumen de haber alcanzado un récord con la destrucción de 483 vehículos en solo 24 horas.

Desde hace días, se centran en destruir los camiones de militares y cisternas que circulan por las autopistas que conectan el Donbás con Crimea.

Esta situación está generando una grave crisis de combustible en la Península, causando largas colas en los accesos a las gasolineras, e incluso obligando a los propietarios de vehículos a entrar en Crimea con el coche, pero sin la certeza de volver con él. "Existe la posibilidad de llegar en coche y tener que volverte a pie", expresa una mujer al respecto.

De momento, Rusia parece incapaz de frenar estos ataques.

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