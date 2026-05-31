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Rusia, incapaz de frenarlo

Hasta 483 vehículos rusos destruidos en 24 horas: el récord del que presumen operadores de drones ucranianos

Los detalles Desde hace días, el objetivo es destruir los camiones de militares y cisternas que circulan por las autopistas que conectan el Donbás con Crimea.

Vehículo ruso destruido
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Los operadores de drones ucranianos presumen de haber alcanzado un récord con la destrucción de 483 vehículos en solo 24 horas.

Desde hace días, se centran en destruir los camiones de militares y cisternas que circulan por las autopistas que conectan el Donbás con Crimea.

Esta situación está generando una grave crisis de combustible en la Península, causando largas colas en los accesos a las gasolineras, e incluso obligando a los propietarios de vehículos a entrar en Crimea con el coche, pero sin la certeza de volver con él. "Existe la posibilidad de llegar en coche y tener que volverte a pie", expresa una mujer al respecto.

De momento, Rusia parece incapaz de frenar estos ataques.

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