TAN CERCA Y TAN DIFERENTE

Del lujo y la normalidad de Israel al hambre y frío de Gaza: la realidad distópica del invierno que se vive a ambos lados del muro

¿Por qué es importante? A pesar del alto al fuego firmado entre Hamás e Israel, a un lado del muro no tienen con qué hacer frente a las inclemencias del temporal, mientras que en el otro disfrutan de una vida normal.

Imagen que muestra la diferencia entre vivir en Gaza o en Israel durante el invierno
A pesar del alto al fuego firmado el pasado 10 de octubre por Hamás y el país liderado por Benjamin Netanyahu, y de que viven a pocos metros de distancia, la realidad del invierno es muy distinta en Gaza que en Israel. A un lado del muro se disfruta de todo tipo de lujos, pero en el otro la vida es muy distinta. En lo que va de estación, al menos 13 gazatíes han muerto por el clima y la falta de refugio.

El clima es el mismo para ambos, pero el simple hecho de abrir una ventana, dar un paseo por la playa o recorrer la ciudad bajo la lluvia es casi distópico según en el lado del muro en el que se vive. Mientras que en Gaza las salas de urgencias se inundan y los campamentos de refugiados quedan anegados, en Israel cuentan con rescatistas que evitan una muerte lenta bajo el agua.

Estas diferencias se acrecientan en fechas vacacionales porque unos cogen vuelos a lugares paradisíacos; se van de concierto o visitan un mercado navideño y otros siguen sufriendo las políticas genocidas de Israel, que no los considera seres humanos.

"Venir y ver la naturaleza y tener el mar en Tel Aviv, nos devuelve una energía maravillosa", ha declarado una mujer israelí. Por contra, una madre gazatí ha relatado como es vivir en la Franja en esta época del año: "Mi hijo pequeño tiene ocho años y no tengo ropa para él. Esta mañana me lo he encontrado azul, dormido sobre el agua". Dos realidades que parecen distópicas.

Con todo, desde la firma de la tregua, Israel la ha violado casi en 900 ocasiones y la cifra de palestinos muertos ya asciende a 401. No obstante, los de Netanyahu tampoco han aflojado en Cisjordania, donde acaban de saltarse el derecho internacional con 19 nuevos e ilegales asentamientos. Asimismo, más de 4.000 niños gazatíes siguen necesitando una extracción médica urgente.

