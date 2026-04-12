Los miembros de Global Sumud Flotilla denuncian que "los gobiernos han fallado" a Gaza y llaman a que se actúe de forma inmediata

El director de Open Arms, Òscar Camps, y los directivos de GSF, Saif Abukeshek, y Thiago Ávila, durante una rueda de prensa

¿Qué han dicho? La activista Sümeyra Akdeniz Ordu ha lamentado que el pueblo de Gaza "ha sido depurado y borrado en el amplio sentido de la palabra". "Hay que decir alto y claro que esto es un genocidio y los estados y las instituciones han fallado", ha criticado.

Los miembros de la Global Sumud Flotilla (GSF) han denunciado que los gobiernos han fallado a Gaza, instando a una acción inmediata. El activista Muhammad Nadir Al-Nuri ha destacado la falta de acceso a sanidad y educación, mientras que Sümeyra Akdeniz Ordu ha calificado la situación de genocidio. La Flotilla, que zarpará de Barcelona con 40 personas, busca llevar ayuda humanitaria a Gaza. Aziz Rhali ha señalado el desabastecimiento en hospitales, y Maimon Herawati ha criticado la normalización del genocidio. Eva Saldaña de Greenpeace y Òscar Camps de Open Arms han subrayado la obligación moral de actuar, llamando a reflexionar sobre los derechos humanos. María Serra ha celebrado el apoyo de Barcelona en esta misión.

Los miembros de la Global Sumud Flotilla (GSF) han denunciado este domingo que "los gobiernos han fallado" a Gaza y han hecho un llamamiento para que se actúe de forma inmediata. "Los líderes del mundo tienen hacer más de lo que hacen, deben hacer lo correcto y hacerlo ahora", ha reclamado el activista Muhammad Nadir Al-Nuri, tras lo que ha destacado la falta de acceso a la sanidad y a la educación del pueblo de Gaza.

Por su parte, la activista Sümeyra Akdeniz Ordu ha lamentado que el pueblo de Gaza "ha sido depurado y borrado en el amplio sentido de la palabra". "Hay que decir alto y claro que esto es un genocidio y los estados y las instituciones han fallado", ha expresado la activista durante la rueda de prensa previa a la salida de la Flotilla del puerto de Barcelona en dirección a Gaza para hacer llegar ayuda humanitaria e impulsar la reconstrucción de la zona con el pueblo palestino. Está previsto que una delegación catalana de 40 personas zarpe con la Flotilla, aunque el trayecto dependerá de las condiciones meteorológicas.

Durante la rueda de prensa, también ha hablado la refugiada Susan Abdellah, quien ha hablado desde su experiencia personal en Gaza, que ha calificado de "infierno". "Cuando crees que hay paz, nunca hay paz. Tienes que dejar tu casa y toda tu vida ¿Qué te llevas contigo?", ha manifestado.

Por su parte, Aziz Rhali, químico farmacéutico de formación y activista, ha puesto el foco en la falta de asistencia sanitaria y al desabastecimiento de los hospitales de Gaza. "Hay stock cero de anestesia: ¿cómo vamos a operar a los niños?", se ha preguntado.

"Se ha normalizado un genocidio"

En la misma línea, la periodista y activista Maimon Herawati ha criticado que "los gobiernos han fallado", ya que, en su opinión, han "normalizado un genocidio". Es por eso que se embarcará en la Flotilla, porque, ha defendido, es tiempo de actuar y de hacerlo ya.

Asimismo, la directora de Greenpeace en España, Eva Saldaña, ha subrayado que es una "obligación moral sumarse a la Flotilla" y que la paz no es un lujo, sino un derecho, al tiempo que ha aseverado que la lucha climática supone rechazar la maquinaria de guerra y que el silencio no es neutral.

Mientras, el activista palestino y directivo de la Global Sumud Flotilla (GSF) ha destacado los 5.000 muertos en un día en el Líbano en el marco de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, tras lo que ha declarado que hay que "movilizarse todos los días, en todos los rincones del mundo". "Es un deber moral, porque los gobiernos han fallado", ha ezpresado.

Además, Thiago Ávila, también directivo de la GSF, ha calificado de "histórico" este domingo, ya que se han movilizado más barcos que en la misión de agosto de 2025, con 70 barcos de otros tantos países con más de 1.000 personas a bordo, y aunque ha reconocido que los tripulantes asumirán riesgos, ha apuntado que "el pueblo palestino lleva 80 años en peligro".

Camps insta a reflexionar sobre los DDHH

Por su parte, el director de Open Arms, Òscar Camps, ha instado a los europeos a reflexionar sobre los derechos humanos. "Son la mejor idea que hemos tenido la humanidad, también la más incómoda. Nacieron de la vergüenza de la guerra y ahora vuelve a ocurrir en Gaza", ha opinado, al tiempo que ha criticado que la Declaración de Derechos Humanos se ha convertido en una pieza de museo: "La visitamos de vez en cuando, nos emocionamos y nos vamos sin leerla entera", ha lamentado.

Por último, la portavoz de GSF, María Serra, ha celebrado que "Barcelona se vuelca de nuevo en Gaza" con la Flotilla y para asegurar la ruptura de relaciones con Israel.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.