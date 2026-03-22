Israel ordena la destrucción de las aldeas fronterizas de Líbano "siguiendo el modelo de Gaza"

Ataque israelí contra un puente, tras una escalada de tensiones entre Hizbolá e Israel, cerca de Qasmiyeh.

Los detalles En un breve comunicado, las fuerzas armadas israelíes informaron de estos nuevos ataques después de que el ministro de Defensa, Israel Katz, anunciara que ha dado órdenes para destruir de forma inmediata todos los puentes sobre el río Litani del sur libanés que supuestamente usa Hizbulá.

El Ejército israelí ha intensificado sus ataques en el sur del Líbano, centrando sus esfuerzos en infraestructuras de Hizbulá y siguiendo órdenes del ministro de Defensa, Israel Katz, para destruir todos los puentes sobre el río Litani. Esta estrategia busca aislar la región y frenar el contrabando de armas. Katz también ha ordenado la destrucción de viviendas en aldeas libanesas que podrían amenazar comunidades israelíes. Los ataques han forzado el desplazamiento de cientos de miles de personas y han provocado más de mil muertes en el Líbano. En paralelo, se han registrado ataques aéreos en Beirut y la eliminación de un alto responsable financiero de Hamás.

El Ejército israelí anunció este domingo una nueva "oleada de ataques" dirigida contra "infraestructuras" del grupo chií Hizbulá en el sur del Líbano. En un breve comunicado, las fuerzas armadas israelíes informaron de estos nuevos ataques, sin concretar sitios específicos, después de que el ministro de Defensa, Israel Katz, anunciara que ha dado órdenes para destruir de forma inmediata todos los puentes sobre el río Litani del sur libanés que supuestamente usa Hizbulá.

Además, Katz aseguró que ha ordenado acelerar la destrucción de viviendas ubicadas en aldeas en el sur del Líbano que puedan suponer "una amenaza contra comunidades israelíes" del norte de Israel, siguiendo el modelo, dijo, de las localidades de Beit Hanún y Rafah de la Franja de Gaza, arrasadas por el Ejército israelí y despobladas totalmente de sus habitantes.

Es por ello que Israel ha desplazado de forma forzosa a cientos de miles de personas de una franja de unos 45 kilómetros del sur del Líbano, donde ha comenzado una operación militar terrestre para acabar con Hizbulá.

Paralelamente, está atacando por el aire diversas partes del país, incluida su capital, Beirut, lo que ha causado ya más de mil muertos en el país vecino. En el norte de Israel, este domingo ha fallecido el primer israelí por un proyectil antitanque atribuido a Hizbulá, que cada día hace saltar las alarmas de las poblaciones de esa zona del territorio israelí por ataques con proyectiles y drones.

En la misma jornada, el Ejército israelí también anunció la eliminación de un alto responsable del aparato financiero de Hamás y la muerte de nueve miembros de Hizbulá en sus ataques al Líbano.

Israel ordena destruir los puentes sobre el Litani

Por su parte, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha ordenado que cazas de combate destruyan "de inmediato" todos los puentes sobre el río libanés Litani, lo que aislaría totalmente una franja del sur del Líbano del resto del país, informó en un comunicado.

"El primer ministro Benjamín Netanyahu y yo hemos ordenado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que destruyan inmediatamente todos los puentes sobre el río Litani, que se utilizan para actividades terroristas, con el fin de impedir el paso de terroristas y armas de Hizbulá hacia el sur", dijo Katz, alegando que son utilizados para el contrabando de armas y miembros de Hizbulá hacia el sur.

En concreto, el portavoz militar en árabe, Avichay Adraee, detalló este domingo en X que una de las vías atacadas será el puente Qasamiyeh, que ya fue bombardeado el pasado jueves hiriendo a un periodista y un camarógrafo de la televisión rusa RT.

Según informó entonces la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), cazas israelíes atacaron el puente de Qasmiyeh, "en la misma ubicación que había sido atacado" el miércoles. En ese bombardeo, el corresponsal de RT, Steve Sweeney, y el camarógrafo Ali Rida resultaron heridos a causa del impacto de un misil israelí -que fue grabado en cámara- en las inmediaciones del puente y cerca de una base militar.

Asimismo, el pasado jueves, el Ejército israelí dijo haber derribado ya al menos dos puentes sobre el río Litani, que se suman a otro más derrumbado el pasado día 13, según recientes comunicados castrenses.

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