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A partir del 1 de julio

Suecia prohíbe el matrimonio entre primos y miembros cercanos de la familia

Los detalles La nueva ley, que entrará en vigor a partir del 1 de julio, busca evitar los matrimonios concertados que, en muchas ocasiones, son infantiles.

Una pareja intercambia los anillos durante la celebración de su boda en una imagen de archivo. EFE/ Francis R. Malasig

El Parlamento sueco ha aprobado una ley que prohíbe el matrimonio entre primos y que entrará en vigor a partir del 1 de julio. Asimismo, tampoco estará permitido contraer matrimonio con otros miembros cercanos de la familia, o entre hermanos adoptivos o hermanastros.

En la misma línea, las bodas de este tipo que se hayan realizado en el extranjero no tendrán reconocimiento oficial en el país.

El objetivo es acabar con la opresión y el abuso relacionados con el honor y evitar los matrimonios concertados que, en muchas ocasiones, son infantiles. Se trata de un tipo de violencia que casi siempre viene de la mano de familiares y amigos.

Hace tiempo, ya criminalizaron las pruebas de virginidad. Y ahora, gracias a esta nueva ley, Suecia se une a otros países como Noruega o Austria, que ya apuestan por denunciar estas prácticas abusivas.

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