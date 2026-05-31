Suecia prohíbe el matrimonio entre primos y miembros cercanos de la familia

Los detalles La nueva ley, que entrará en vigor a partir del 1 de julio, busca evitar los matrimonios concertados que, en muchas ocasiones, son infantiles.

El Parlamento sueco ha aprobado una ley que prohíbe el matrimonio entre primos y otros familiares cercanos, incluyendo hermanos adoptivos o hermanastros, a partir del 1 de julio. Además, los matrimonios de este tipo celebrados en el extranjero no serán reconocidos oficialmente en Suecia. Esta medida busca erradicar la opresión y el abuso relacionados con el honor, así como prevenir matrimonios concertados, a menudo infantiles, que suelen ser impuestos por familiares y amigos. Anteriormente, Suecia ya había criminalizado las pruebas de virginidad y ahora se une a países como Noruega y Austria en la lucha contra estas prácticas abusivas.

El Parlamento sueco ha aprobado una ley que prohíbe el matrimonio entre primos y que entrará en vigor a partir del 1 de julio. Asimismo, tampoco estará permitido contraer matrimonio con otros miembros cercanos de la familia, o entre hermanos adoptivos o hermanastros.

En la misma línea, las bodas de este tipo que se hayan realizado en el extranjero no tendrán reconocimiento oficial en el país.

El objetivo es acabar con la opresión y el abuso relacionados con el honor y evitar los matrimonios concertados que, en muchas ocasiones, son infantiles. Se trata de un tipo de violencia que casi siempre viene de la mano de familiares y amigos.

Hace tiempo, ya criminalizaron las pruebas de virginidad. Y ahora, gracias a esta nueva ley, Suecia se une a otros países como Noruega o Austria, que ya apuestan por denunciar estas prácticas abusivas.

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