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Fin del ultimátum

Irán reparte tabletas de yodo entre la población cercana a Bushehr ante un posible ataque sobre su central nuclear

El contexto Las tabletas permitirían bloquear las emisiones radiactivas que podrían producirse con el ataque.

Vista de la central nuclear de Bushehr en la costa del Golfo Pérsico, en Bushehr, al suroeste de IránVista de la central nuclear de Bushehr en la costa del Golfo Pérsico, en Bushehr, al suroeste de IránEuropa Press
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Las autoridades iraníes han distribuido tabletas de yodo entre los civiles ante un posible bombardeo estadounidense o israelí contra la central nuclear iraní de Bushehr, una medida que busca bloquear los efectos de las emisiones radiactivas que podrían derivar de un ataque.

La central nuclear de Bushehr está situada al sur de Irán. Según la agencia 'ILNA', la autoridad sanitaria de la Universidad de Ciencias Médicas de Bushehr se ha encargado de este reparto preventivo. Los comprimidos se están entregando en todos los centros de salud de la ciudad.

Las tabletas de yodo serían usadas por la población civil, aunque primero se darán a los habitantes más cercanos a la planta. Todo para evitar la absorción de yodo radiactivo tras un posible ataque a la central nuclear. En este contexto, el régimen también ha llamado a la población a formar cadenas humanas en puentes y centrales energéticas como respuesta a las amenazas de Trump.

El reparto preventivo se produce a pocas horas de que finalice el ultimátum de Donald Trump, que amenaza con atacar las infraestructuras energéticas de la República Islámica y que este mismo martes ha advertido que "toda una civilización morirá esta noche".

Repetidos ataques en las inmediaciones de Bushehr

Además, en los últimos días se han producido algunos ataques en las cercanías de la central, una situación denunciada repetidamente por el régimen iraní, que ha advertido de las consecuencias que puede conllevar. Hasta ha elevado una protesta "formal" al director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, por su inacción ante estos ataques.

En este sentido, Grossi reiteró el lunes su llamamiento para que no se ataquen instalaciones nucleares ni sus entornos, después de verificarse de forma independiente los recientes impactos de bombardeos en las inmediaciones de Bushehr.

"Una vez más, el director general advierte de que la continuación de la actividad militar cerca de la central nuclear de Bushehr, una planta en funcionamiento con grandes cantidades de combustible nuclear, puede causar un grave accidente radiactivo con consecuencias perjudiciales para las personas y el medioambiente en Irán y más allá", señaló el OIEA en un comunicado publicado en redes sociales.

La nota aludía al impacto de un proyectil cerca de la citada planta, ubicada en el suroeste de Irán y administrada por Rusia, de la que la agencia nuclear de la ONU fue informada el pasado sábado, el cuarto ataque contra esta instalación registrado desde el inicio de la guerra en Irán, lanzada el 28 de febrero.

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